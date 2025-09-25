Un paso más, el KPK ha establecido a un sospechoso en la corrupción de alimentos para bebés y mujeres embarazadas en el Ministerio de Salud.

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) A solo un paso para aumentar el estado de presuntos casos de corrupción en la adquisición de alimentos adicionales para bebés y mujeres embarazadas o programas adicionales de provisión de alimentos (PMT) en Ministerio de Salud al nivel Investigación.

El KPK actualmente está realizando una última verificación antes de elevar el estado del caso desde la etapa de investigación a la etapa de investigación. Por lo tanto, el caso de corrupción en el Ministerio de Salud que supuestamente ocurrió en el período 2016-2020 claramente estaba en el caso y quién era el sospechoso.

«También tenemos un último cheque, si este caso se informó en otros lugares o no, así como el caso de Chromebook aparentemente fue manejado por la oficina del fiscal», dijo el diputado interino para la acción y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, ASEP le pidió al público que esperara el desarrollo del presunto caso de corrupción porque la investigación fue casi completa.

Mientras tanto, explicó que el KPK planea emitir una orden de investigación general (Sprindik) si el manejo del caso aumenta a la etapa de investigación.

«¿Por qué es un Sprindik general? Entonces, la razón por la que en varios casos fuimos demandados por el juicio previo, uno de los cuales fue porque no habíamos examinado lo que establecimos al sospechoso. Bueno, así que usamos el General Sprindik y para profundizar las acciones de cada parte», explicó.

Además, dijo que el manejo de casos con el general Sprindik hizo que el KPK pudiera hacer una serie de esfuerzos forzados, como buscar en la confiscación, de modo que se fortaleciera aún más en la determinación del sospechoso.

«¿Por qué es más fuerte? Porque podemos tener mucha información y datos obtenidos en el momento de los esfuerzos forzados. Especies, confiscación, abrimos la evidencia electrónica y otros, para que nos fortalezca cuando establecemos el sospechoso, como es la ventaja», dijo.

Anteriormente, el KPK el 17 de julio de 2025 dijo que estaba investigando acusaciones de corrupción relacionadas con la adquisición de alimentos adicionales para bebés y mujeres embarazadas. Según la información recopilada, el caso supuestamente ocurrió en 2016-2020.

Mientras tanto, la adquisición de alimentos adicionales para bebés y mujeres embarazadas supuestamente está relacionada con el programa del Ministerio de Salud titulado Food Adicional (PMT). El programa es una de las estrategias del gobierno para tratar problemas o mejorar la nutrición para bebés, niños menores de cinco años (niños pequeños) y mujeres embarazadas.

El KPK el 6 de agosto de 2025 explicó que las acusaciones de corrupción en el caso ocurrieron en la reducción de los alimentos nutricionales, como galletas y premezclas. De hecho, el Programa del Ministerio de Salud tiene como objetivo proporcionar nutrición a los niños que están atrofiados o Tengkes, y mujeres embarazadas.