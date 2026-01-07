Un país rico pero la gente sigue siendo pobre, no tiene sentido

Karawang, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revela las razones subyacentes detrás de su lucha de décadas para impulsar el cambio en Indonesia.

Lea también: Prabowo otorga premios a varios miembros de la policía nacional por su apoyo a la seguridad alimentaria nacional, aquí está la lista



Consideró que existen graves irregularidades en el camino de la nación, especialmente el hecho de que un país rico en recursos naturales todavía deja una pobreza generalizada entre su población.

Prabowo hizo esta declaración durante un discurso en el evento del Anuncio de la Gran Cosecha y la Autosuficiencia Alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo anuncia que Indonesia ha logrado con éxito la autosuficiencia alimentaria para 2025



«Veo que hay irregularidades en nuestra nación. Veo cuántas décadas ha pasado, un país que es tan rico y tiene mucha gente pobre. No puedo aceptarlo en mi mente y en mi corazón», dijo Prabowo.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el evento de la cosecha en Karawang, Java Occidental Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Prabowo dijo que decenas de millones de niños indonesios van a la escuela sin desayunar



Según el Jefe de Estado, esta condición no debería darse en un país que cuenta con abundantes riquezas naturales y que ha luchado durante cientos de años por alcanzar la independencia. Sin embargo, en realidad, la mayoría de la gente no ha sentido plenamente los resultados de la riqueza nacional.

«¿Cómo puede un país como éste ser próspero, cómo puede un país luchar durante cientos de años por ser independiente pero su riqueza no es disfrutada por la mayoría del pueblo indonesio?», afirmó.

Además de la pobreza, Prabowo también destacó la dependencia de Indonesia de las importaciones de alimentos como un tema que perturba su conciencia y su lógica. Considera que esta dependencia no está en consonancia con el gran potencial que tiene Indonesia.

«Sobre todo lo que no tiene sentido para mí es cómo un país tan grande, un país dotado por el Todopoderoso, una tierra vasta, una tierra rica, una tierra fértil. Pero dependemos de otras naciones para nuestra alimentación. Importamos, importamos, importamos alimentos. No cabe en mi corazón, no cabe en mi mente», subrayó.

Sobre esta base, Prabowo se ha centrado en la autosuficiencia alimentaria desde el comienzo de su administración. Aunque inicialmente dio a los ministros un plazo de cuatro años, dijo que el objetivo se había cumplido mucho más rápidamente, en sólo un año.

Prabowo afirmó que la autosuficiencia alimentaria no es sólo una política técnica, sino más bien parte de la corrección de la desigualdad estructural que considera una rareza en el camino de la nación indonesia.