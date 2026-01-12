Un país hecho para el deporte







fue agradable ver Lionel Messi disfrutando de su estancia en la India hace unas semanas. Según todos los informes oficiales, fue un viaje exitoso que sin duda querrá repetir lo antes posible. De hecho, no me sorprendería que se oponga a la tendencia de una década de indios desesperados por abandonar permanentemente estas costas (más de 200.000 renuncian a la ciudadanía cada año, por alguna extraña razón) y se traslade a una ciudad india después de jubilarse, dado el tipo de recepción que le dieron en todos los lugares a los que fue.

En Bombay, el legendario futbolista parecía realmente feliz mientras lo paseaban por un estadio. Fue una experiencia exótica del tipo que todos los occidentales esperan cuando solicitan sus visas de turista, así que me alegro de haberle extendido esa alfombra roja. Pude ver lo abrumado que estaba, en lo que estoy seguro fue en el buen sentido. Casi parecía una conmoción cerebral. También debe haber sido un honor conocer a personas tan famosas y talentosas como él. Ajay DevganTiger Shroff, incluso la esposa del Ministro Principal de Maharashtra. La próxima vez que me visite, espero que el gobierno haga algo más magnánimo, como cambiarle el nombre a la estación de Kandivli.

Luego estaba el máximo honor: la inauguración de una estatua de 70 pies en Calcuta. Al parecer, algunas personas se preguntaron por qué era necesaria la estatua de un futbolista argentino, dado que Messi no es indio, no juega para la India y no tiene nada que ver con el fútbol indio. No tenía esas preguntas porque siempre he creído que este es un país dedicado a honrar a los deportistas. Podrán ser extranjeros, pero lo único que importa es si son ricos y famosos. Además, aunque India ocupa actualmente el puesto 142 en el ranking mundial masculino de la FIFA, lo hace mejor que Lesotho, Burundi, Guyana y Moldavia, lo que revela la seriedad con la que nos acercamos a la dominación mundial en ese deporte.

Aquí hay otra cosa que sucede cuando honramos a alguien como Messi: envía un fuerte mensaje de que somos una nación comprometida con la excelencia. También desvía la atención de las injustas acusaciones de corrupción y mala gestión que han estado plagando a la Federación India de Fútbol (AIFF) durante mucho tiempo. Según un artículo periodístico publicado en julio de este año, la selección masculina no tiene entrenador y la máxima competición futbolística del país está en peligro de colapsar, pero esos son precisamente el tipo de problemas que se pueden solucionar poniendo estatuas de jugadores extranjeros.

No sé nada sobre Calcuta, pero supongo que la ciudad tiene muchos campos de fútbol, ​​instalaciones de entrenamiento y acceso a equipos profesionales para fomentar el tipo de cultura deportiva que termina creando campeones. Bombay va a la zaga en este frente porque los espacios abiertos tienden a obstaculizar la industria inmobiliaria, pero preveo un momento en el que todos los suburbios ofrecerán a los jóvenes de Bombay también acceso al tipo adecuado de infraestructura. India nunca ha jugado en el Copa Mundial de la FIFA finales, pero estoy bastante seguro de que eso no tiene nada que ver con las prioridades del gobierno.

Aquí se presta mucha atención al deporte, pero a menudo se pierde en el ruido sobre organismos deportivos mal administrados, inversiones débiles a nivel popular o acusaciones infundadas de nepotismo que involucran a hijos de políticos. Sólo porque siete u ocho organismos deportivos estén dirigidos por jóvenes talentosos que casualmente estén relacionados con ministros del gabinete no significa que un país no sea consciente de la importancia del mérito.

Realmente espero que Messi regrese a Argentina y le cuente al resto de su equipo sobre este viaje. Espero que haya más deportistas legendarios como él. cristian ronaldoLeBron James, Novak Djokovic, Usain Bolt, Simone Biles, Emma Raducanu y muchos ganadores como ellos comienzan a pasar tiempo en la India para inspirarse y correr la voz también. La calidad del aire puede ser un inconveniente menor (según se informa, algunos partidos de cricket recientes han sido cancelados debido al AQI), pero no veo por qué las preocupaciones de salud deberían obstaculizar el reconocimiento de un país amante de los deportes.

He aquí otra razón por la que creo que India se toma los deportes más en serio que la mayoría de otras cosas como la atención sanitaria, la seguridad alimentaria o la higiene: la estatua de Messi, que supuestamente es la estatua más grande de él en el mundo, se construyó en poco más de un mes. Imagínense lo comprometido que hay que estar para que eso suceda. En Bombay, por ejemplo, puede llevar más de dos años simplemente reemplazar los adoquines en una calle de Bandra.

Cuando no está despotricando sobre todo lo relacionado con Mumbai, Lindsay Pereira puede ser casi dulce. Él tuitea @lindsaypereira

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente