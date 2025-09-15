Un padre y un hombre de fe

Jamie Lee Curtis Sollojó en el podcast «WTF» de Marc Maron cuando mencionó Charlie KirkEl activista conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA que recibió un disparo mortal en el cuello el 10 de septiembre en una universidad de Utah. Curits y Maron grabaron su podcast unos días el asesinato.

«Voy a mencionar algo contigo solo porque está en la mente», dijo Curtis antes de nombrar erróneamente a Kirk como «Charlie Crist», que Curtis dijo que era un deslizamiento de la lengua debido a la «creencia profunda y profunda» de Kirk en la religión.

Curtis luego luchó a través de las lágrimas mientras discutía el asesinato de Kirk, diciendo: «No estuve de acuerdo con él en casi nunca haberlo escuchado decir, pero creo que era un hombre de fe, y espero que en ese momento muriera, que él se sintió conectado con su fe. Aunque sus ideas fueron aburrentes. Todavía creo que él es un padre y un esposo y un hombre de fe.

«Ayer fue el 11 de septiembre. Sé que hay un video de su asesinato. Conozco personas que lo han visto», agregó Curtis a través de las lágrimas. «Ayer [on 9/11]Viéramos nuevamente estas imágenes de esos edificios que bajaban … Hoy, nosotros, como sociedad, somos bombardeados con imágenes. Así que no sabemos cuáles son los efectos longitudinales de ver esas torres una y otra vez, o ver su ejecución una y otra vez «.

Curtis duplicó la circulación de videos de la muerte de Kirk diciendo: «No sabemos lo suficiente psicológicamente sobre lo que hace.

Muchas de las figuras más liberales de Hollywood hablaron contra el asesinato de Kirk en los días posteriores al asesinato. Jimmy Kimmel Llevó a Instagram En tiempo real para publicar: «En lugar de la señala enojada con el dedo, ¿podemos estar de acuerdo durante un día en que es horrible y monstruoso disparar a otro humano? En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirks y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido».

«He visto muchas respuestas extraordinariamente viles a esto desde ambos lados del espectro político», dijo Kimmel más tarde. «Algunas personas están animando esto, que es algo que nunca entenderé».