Un «oficinista» que trabaja en un caso de tierras acusa a Tejwani de firmar documentos clave







Los controvertidos 300 millones de rupias Caso de acuerdo de tierras de Pune El miércoles se produjo un giro inesperado. Un «oficinista» que trabaja con Shital Tejwani, el titular del poder notarial (PoA) de la tierra Mundhwa, que ahora es vista como el centro de atracción del tribunal. Según informó la agencia de noticias PTI, el «chico de la oficina» había firmado documentos clave actuando como socio de una empresa privada vinculada al caso, dijo la fiscalía a un tribunal de Pune el martes.

El tribunal extendió la custodia policial de Tejwani hasta el 27 de diciembre para permitir una mayor investigación en el caso de alto perfil después de que la fiscalía afirmara que ella no estaba cooperando en la investigación en curso sobre el caso del acuerdo de tierras de Pune.

Shital Tejwani, que actualmente se encuentra bajo custodia de la policía de Bavdhan en el municipio de Pimpri-Chinchwad, compareció ante un tribunal de la zona de Paud al finalizar su anterior prisión preventiva.

El tribunal ha ampliado su custodia policial cuatro días más, dijo un agente de la policía. Comisaría de policía de Bavdhan.

Mientras buscaba una mayor custodia policial, la fiscalía dijo al tribunal de Pune que la investigación llevada a cabo hasta ahora ha revelado que un «oficinista» que trabajaba con Tejwani había firmado documentos como declaraciones juradas y cartas de autoridad actuando como socio de Amadea Enterprises LLP, la empresa que compró el terreno gubernamental en Mundhwa en violación de las normas, informó PTI.

Si bien Parth, hijo del viceministro principal de Maharashtra, Ajit Pawar, es cosocio de Amadea Enterprises, sorprendentemente no ha sido nombrado en la FIR.

La fiscalía, mientras argumentaba ante el tribunal, dijo que la policía quiere examinar estos documentos para determinar si hubo alguna transacción financiera entre el oficinista y Tejwani, según PTI.

Además, la fiscalía también dijo que, como algunos Activistas de RTI han presentado nuevos documentos relacionados con el acuerdo de tierras a la comisaría de policía de Bavdhan, el alcance de la investigación se ha ampliado.

La fiscalía también argumentó que, dado que Tejwani no cooperaba en la investigación en curso, era necesario seguir interrogandola.

Por otro lado, los activistas Anjali Damania y Vijay Kumbhar, que son los denunciantes del caso, también escribieron a la policía de Pimpri Chinchwad exigiendo que Parth Pawar también fuera nombrado en la FIR además de Santosh Hingane, el registrador conjunto del distrito.

Amadea Enterprises bajo escrutinio

La venta de 40 acres de tierra en la exclusiva zona de Mundhwa por 300 millones de rupias a Amadea Enterprises fue objeto de escrutinio el mes pasado después de que se descubrió que la parcela pertenece al gobierno y no podía venderse. Supuestamente, la empresa también quedó exenta de pagar 21 millones de rupias en concepto de impuesto de timbre.

Tejwani, que poseía el PoA de 272 «watandars (propietarios) originales» de la tierra, presuntamente ejecutó el escritura de venta y vendió la propiedad a Amadea Enterprises a pesar de saber que pertenecía al gobierno y no podía venderse.

El subregistrador Ravindra Taru supuestamente facilitó la escritura de venta, según PTI.

Los funcionarios del Inspector General de Registro (IGR) registraron una FIR contra Digvijay Patil, cosocio de Amadea Enterprises, Tejwani y Taru por presunta evasión del impuesto de timbre.

(Con aportes de PTI)





Fuente