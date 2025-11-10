Un nuevo estudio revela que los humanos tienen una capacidad de ‘toque remoto’ para detectar objetos ocultos







La investigación ha encontrado que humanos Puede detectar objetos enterrados en la arena sin tocarlos directamente. El descubrimiento desafía la creencia arraigada de que el tacto se limita al contacto físico. El tacto siempre se ha visto como un sentido limitado a las superficies que nuestra piel puede alcanzar.

Pero el último estudio muestra lo contrario. Se pidió a los participantes que movieran sus dedos suavemente a través de la arena para encontrar un cubo escondido debajo de la superficie, sin tocarlo primero. Sorprendentemente, pudieron localizar el objeto enterrado con gran precisión.

Los resultados sugieren que los humanos comparten una capacidad de “toque remoto” similar a la de ciertas aves. Las aves playeras como los playeros y los chorlitos utilizan este sentido para detectar presas debajo de la arena mediante una sensación sutil. vibraciones mecánicas. El estudio también encontró que los humanos pueden detectar tales señales a través de pequeños desplazamientos en la arena que se reflejan en objetos ocultos.

