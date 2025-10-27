Un nuevo estudio califica a la base de fanáticos de los Browns como la «más deprimida» en la NFL

El marrones de cleveland no pudieron mantener el impulso de su victoria de la Semana 7 sobre los Delfines de Miami en la Semana 8, cuando fueron barridos por el Patriotas de Nueva Inglaterra. Con el El marcador final se sitúa en 32-13.el Los Browns sufrieron otra derrota decepcionante en lo que parece que será su última temporada perdedora.

A estas alturas, la larga racha de derrotas de los Browns ha quedado bien documentada en el mundo de los deportes, y parece que no hay un final a la vista. Según un nuevo estudio de apuestas deportivas.agLa constante incapacidad de Cleveland para formar escuadrones ganadores se ha vuelto tan mala que ha llevado a que su base de fanáticos se gane una etiqueta bastante dudosa.

Se descubre que los Browns tienen una base de fanáticos de la NFL «más deprimida»

Desde principios de siglo, los Browns han sido posiblemente el peor equipo de todos los deportes profesionales, no sólo el peor equipo. NFL. Durante ese tiempo, solo tuvieron tres apariciones en los playoffs, lo que les dio una sola victoria en los playoffs en 2020. A pesar de reconstruirse continuamente, Cleveland nunca logró juntar todas las piezas del rompecabezas.

El mayor problema que enfrentan los Browns anualmente es su incapacidad para encontrar una opción consistente como mariscal de campo. Desde 2000, Cleveland ha tenido 41 jugadores diferentes como quarterbacks titulares, lo que es fácilmente la cifra más alta de la liga. Y si Dillon Gabriel continúa teniendo problemas bajo el centro, ese número podría aumentar a 42 más adelante esta temporada, ya que su compañero novato Shedeur Sanders es candidato a tener acción titular en el futuro cercano.

Como el equipo no pudo encontrar un mariscal de campo franquicia, las pérdidas continuaron acumulándose, y eso no ha facilitado las cosas precisamente para la base de fanáticos de la franquicia. Mientras que otros equipos de la NFL han tenido problemas desde el año 2000, ninguno ha sido tan malo como los Browns. Y según un estudio reciente realizado en X, se descubrió que Cleveland tiene la base de fanáticos «más deprimida» de la liga, y los resultados se basan en la actividad de los fanáticos en la popular plataforma de redes sociales.

¿Hay alguna esperanza para que los Browns sigan adelante?

Las expectativas no eran necesariamente altas para los Browns esta temporada, pero la situación ha empeorado para los fanáticos porque simplemente no parece haber una luz al final del túnel en este momento. Si bien la defensa ha sido sólida hasta ahora, la ofensiva simplemente no puede hacer nada. Gabriel sólo ha sido titular en cuatro partidos, pero no ha estado exactamente genial, razón por la cual los pedidos para que Sanders encuentre su camino bajo el centro son cada vez más fuertes con cada día que pasa.

En algún momento, Cleveland encontrará un mariscal de campo que pueda entrar y cambiar el rumbo de la franquicia, pero aún está por ver cuándo sucederá eso. Los Browns parecen estar en camino de obtener otra selección alta en el Draft de la NFL de 2026, que podrían usar para apuntar a su mariscal de campo del futuro. Sin embargo, hasta que encuentren una respuesta en la posición más importante del fútbol, ​​es probable que el equipo siga luchando por el momento.