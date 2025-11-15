Un nuevo equipo emerge como el principal socio comercial del QB Mac Jones de los 49ers

Después de mantener el 49ers de San Francisco temporada intacta mientras Brock Purdy tratado con dedos de césped, Mac Jones Es muy probable que atraiga mucha atención la próxima temporada baja.

Jones ha jugado lo suficientemente bien como para volverse valioso para casi todos los equipos que buscan estabilidad como mariscal de campo, y los Niners tendrán que tomar una gran decisión sobre su futuro cuando llegue la temporada baja de 2026.

“Lo que Mac Jones hizo por sí mismo este año y por los 49ers fue restablecerse como un mariscal de campo titular que puede ganar juegos”. Ian Rapoport, experto de NFL Network, dijo el 14 de noviembre, añadiendo:

«Habrá interés. Habrá equipos, muchos, muchos equipos, en lo que podría ser un draft mediocre de mariscales de campo que necesitarán un jugador».

Jones se ha ganado un segundo bocado en Apple cuando se trata de titular en la NFL

Jones ingresó a la NFL en 2021 como la selección número 15 en general para la Patriotasy terminó con un récord de 10–7 como novato. Lanzó para 3,801 yardas y 22 touchdowns ese año, llegando al Pro Bowl mientras arrastraba a los Pats a la postemporada. Su producción bajó un poco en los dos años posteriores a eso, y finalmente fue transferido a los Jags, donde sirvió como suplente en 2024.

Un año después, tiene marca de 5-3 en ocho inicios, completando poco menos del 70% de sus pases para 2,151 yardas, 13 touchdowns y seis intercepciones.

Pero los 49ers extendieron a Purdy un contrato de cinco años y $265 millones y construyeron su plantilla con él como punto de apoyo. El entrenador en jefe Kyle Shanahan no ha sido ambiguo acerca de quién es su QB1. constantemente señalando que si Purdy está disponible, comenzará.

Dado que Jones merece una oportunidad en otro lugar y es probable que otros equipos muestren interés, probablemente dependerá de las ofertas que reciba San Francisco a cambio de sus servicios lo que determinará si Jones es canjeado y cuándo.

Los New York Jets emergen como el principal socio comercial del QB Mac Jones de los San Francisco 49ers

El Jets de Nueva York son probablemente el destino comercial más lógico para Jones en este momento. Sentados entre 2 y 8, buscarán un nuevo QB después Justin campos‘Temporada de montaña rusa. Necesitan desesperadamente estabilidad, no otro experimento de auge o caída, y Jones se lo daría.

«Hay muchas variables para la búsqueda de QB de los #Jets en la clase 2026 (quién declara, dónde eligen y si eligen uno, ¿cuánto tiempo necesitará ese jugador antes de comenzar?) Tendría sentido que llamaran sobre Mac Jones si estuviera disponible esta temporada baja». Connor Rogers de NBC Sports escribió en X.

CBS Sports también nombrado los Jets son un lugar privilegiado para Jones antes de la fecha límite de cambios de este año.

El asaltantes y Santos también tendría sentido. Las Vegas está sumida en pérdidas de balón con Geno Smith liderando el camino, y probablemente estén cambiando de dirección en QB en 2026. Nueva Orleans está luchando por una transición posterior a Derek Carr con Tyler Shough y Spencer Rattler entonces los Saints también son una opción.

Cuando un mariscal de campo juega tan consistentemente como lo ha hecho Jones esta temporada, no sorprende que atraiga interés. La pregunta principal ahora es si los 49ers estarán dispuestos a separarse de él.