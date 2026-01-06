Un nuevo dispositivo portátil detecta alergias alimentarias y gluten con precisión a nivel de laboratorio







Un nuevo dispositivo portátil puede detectar alergias alimentarias o gluten directamente en una comida con precisión a nivel de laboratorio. Presentado por Allergen Alert, permite a las personas con alergias alimentarias o enfermedad celíaca probar sus alimentos de forma autónoma, estén donde estén.

A diferencia de los escáneres de códigos de barras o las aplicaciones que intentan interpretar una fotografía de un plato, este minilaboratorio de bolsillo se basa en una bolsa patentada de un solo uso derivada de las tecnologías de laboratorio de bioMérieux, que miniaturiza y automatiza cada paso de una prueba analítica profesional.

El nuevo dispositivo proporciona una solución preventiva sencilla, fiable y accesible para un importante desafío de salud pública.

