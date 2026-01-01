Un niño de seis meses muere tras supuestamente consumir agua contaminada en Indore







una familia en Indore El distrito perdió a su hijo de seis meses, nacido después de 10 años, después de que enfermara supuestamente por el consumo de agua contaminada, informó la agencia de noticias ANI, citando a funcionarios y familiares del bebé.

Según la familia, el niño desarrolló diarrea el 26 de diciembre y fue llevado a un médico local, quien le recetó medicamentos. Después del chequeo, el niño fue llevado de regreso a casa. Sin embargo, el 29 de diciembre sufrió fiebre alta, vomitó y murió en su casa.

Sunil Sahu, el padre del niño, dijo: «Tenía diarrea y fiebre. Lo llevamos al médico el 26 de diciembre. El médico le dio medicamentos y lo llevamos a casa. El niño estuvo bien durante dos días, pero de repente, por la noche, tuvo fiebre muy alta. Vomitó y murió en casa el 29 de diciembre. Este niño nació después de 10 años. Tengo una hija, y este hijo nació 10 años después. Tenía seis meses».

El miércoles, Ministro Principal (CM) Mohan Yadav Visitó hospitales del distrito donde las personas reciben tratamiento después de enfermarse debido al agua supuestamente contaminada, informó la ANI. Preguntó sobre la salud de los pacientes y revisó los arreglos médicos que se estaban brindando. El CM también interactuó con los residentes afectados y ordenó a las autoridades que garantizaran un tratamiento adecuado y oportuno para todos los pacientes.

Después de sus visitas, CM Yadav dijo a los periodistas: «Visité cuatro o cinco hospitales y me reuní con todos los pacientes en tratamiento. La condición de todos es estable y se está brindando el tratamiento adecuado en los hospitales. Principalmente, ya se han tomado medidas contra el funcionario en cuestión por negligencia. ACS Sanjay Dubey está aquí, junto con el ministro y el alcalde, para reevaluar la situación. Hemos declarado que el gobierno no tolerará ninguna negligencia bajo ninguna circunstancia, especialmente en todas las áreas donde hay quejas relacionadas con el suministro de agua. Se llevará a cabo una investigación exhaustiva para evitar incidentes similares en el futuro”.

CM Yadav también anunció asistencia financiera de 2 lakh de rupias a las familias de las víctimas y gratuita. tratamiento para todas las personas afectadas, informó la ANI.

Contaminación del agua de Indore: dos funcionarios suspendidos, uno despedido

Anteriormente había tomado medidas estrictas contra los funcionarios responsables del incumplimiento.

A continuación, dos funcionarios han sido suspendidos, mientras que uno ha sido despedido del servicio.

El coleccionista de Indore, Shivam Verma, dijo que el oficial de zona Shaligram Sitole y el ingeniero asistente Yogesh Joshi han sido suspendidos con efecto inmediato, mientras que el subingeniero a cargo (PHE) Shubham Shrivastava ha sido despedido.

También se ha constituido un comité de tres miembros para investigar el asunto. El panel trabajará bajo la supervisión del funcionario del Servicio Administrativo de la India (IAS), Navjeevan Panwar, con el ingeniero superintendente Pradeep Nigam y el profesor asociado Dr. Shailesh Rai de la Facultad de Medicina incluidos en el comité.

