Un Musala en Bekasi Regency se derrumbó debido al terremoto

BekasiVIVA – Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Bekasi Regency, West Java declara un medio de adoración, a saber Musala En la aldea de Sukabungah, el distrito de Bojongmangu se dañó severamente hasta que se derrumbó terremoto La tierra tiene una magnitud de 4.9.

«Los residentes del terremoto en todas las regiones de Bekasi Regency. Un Musala se derrumbó, afortunadamente no hubo muertes», dijo el miércoles el jefe de Bekasi Regency BPBD en Cikarang.

El terremoto de magnitud 4.9 sacudió la regencia de Bekasi el miércoles en 19.54 WIB basada en la información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG).



Ilustración – Sismógrafo registra vibraciones de terremoto.

En la publicación X, @Infobmkg, se produjo un terremoto en el punto 6.48 Latitud sur, 107.24 longitud este o 14 kilómetros al sureste de Bekasi Regency. El terremoto tiene una profundidad de 10 kilómetros.

Muchlis dijo que el equipo en el campo continuó coordinando con BMKG, Java West Java y aparatos subdistrito para monitorear el desarrollo de la situación y la posibilidad de réplicas.

Admitió que la réplica había ocurrido y la última a las 22:40 WIB a pesar de ser relativamente pequeña para que no tuviera un impacto significativo.

Apeló al público para que permanezca atento, no en pánico y siempre prestara atención a la información oficial de BMKG y Bekasi Regency BPBD, no crea fácilmente en la información que no se puede tener en cuenta.

«Verifique el estado del edificio alrededor de la residencia. Si hay grietas o daños, muévase inmediatamente para evitar un peligro potencial», dijo.

Se les pide a los residentes que viven en edificios de múltiples correos que usen la ruta de evacuación de manera ordenada si es necesario, mientras que la comunidad en el área costera para permanecer alerta al potencial de peligros secundarios, aunque hasta ahora no hay una amenaza de tsunami detectada.

Bekasi Regency BPBD enfatiza la importancia de la preparación para reducir el riesgo de desastres al mantener conjuntamente la seguridad y mantener la calma, la alerta y ayudarse mutuamente.

«Continuaremos proporcionando actualizaciones de información si hay más desarrollos relacionados con la condición de este terremoto», dijo Muchlis. (Hormiga)