Un mundo triste y hermoso entre los ganadores del Festival Mundial de Cine Asiático

“Un mundo triste y hermoso”, “Chica zurda”, Vishal Jethwa y Tandin Bidha estuvieron entre los ganadores del concurso en el undécimo Festival de cine mundial asiático. Los ganadores fueron anunciados en la ceremonia de clausura del festival el 20 de noviembre en Culver City.

El largometraje libanés “Un mundo triste y hermoso” se llevó el máximo galardón del festival: el Leopardo de las Nieves a la mejor película. Dirigida por Cyril Aris, la película sigue a un par de novios de la infancia que se reencuentran cuando son adultos en el contexto de la agitación política en Beirut.

“Left-Handed Girl” ganó el Premio del Público Snow Leopard. Una película taiwanesa del director Shih-Ching Tsou, la película se centra en una madre soltera y sus dos hijas que abren un puesto en el mercado nocturno de Taipei. La película está coescrita, producida y editada por el ganador del Premio de la Academia Sean Baker y se estrenará en Netflix el 28 de noviembre.

Jethwa se llevó a casa el Leopardo de las Nieves al mejor actor por su actuación en la película india «Homebound», mientras que Tandin Bidha ganó el Leopardo de las Nieves a la mejor actriz por su papel en la película de Bután «I, the Song».

El festival duró 10 días en Culver City y presentó 46 largometrajes y 27 cortometrajes de más de 30 países asiáticos. El cineasta chino Binying fue presidente del jurado de largometrajes del festival y la cineasta y actriz surcoreana Jiseung Cho fue presidenta del jurado de cortometrajes.

El director ejecutivo de AWFF, Georges N. Chamchoum, afirma: «En este, nuestro undécimo año, tuvimos la suerte de mostrar obras de fuerza, claridad y artesanía inusuales. Redoblamos nuestro enfoque en la realización cinematográfica y la experiencia cinematográfica asiática y fuimos recompensados ​​con un festival que subrayó la contribución excepcional de Asia al cine mundial».

Vea la lista completa de los ganadores del AWFF de este año a continuación: