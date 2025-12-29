Un muerto al chocar dos helicópteros en el aire en Nueva Jersey







un aire colisión Entre dos helicópteros en el sur de Nueva Jersey el domingo (hora local) dejó una persona muerta y otra herida, lo que provocó una investigación federal sobre la causa del accidente, informó CNN. El incidente ocurrió a última hora de la mañana cerca del aeropuerto municipal de Hammonton, donde dos helicópteros Enstrom volaban en ese momento.

Según la Administración Federal de Aviación, los aviones, un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, «chocaron en el aire» alrededor de las 11:25 horas. Sólo los pilotos estaban a bordo de los helicópteros cuando chocaron entre sí. Ambos helicópteros cayeron en un campo abierto en Hammonton. Los socorristas acudieron al lugar y transportaron en avión a ambas víctimas a un centro de traumatología cercano, dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, citado por CNN.

Macri dijo que uno de los pilotos se encontraba en estado crítico durante las labores de rescate. Una de las víctimas sufría «posible paro cardíaco» cuando fue trasladada en ambulancia, dijo. Las autoridades confirmaron más tarde que una persona había muerto como resultado de el accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que inició una investigación formal y envió un investigador al lugar del accidente. La agencia dijo que examinará múltiples factores, incluidos datos de seguimiento de vuelos, historial de mantenimiento de aeronaves, comunicaciones de control de tráfico aéreo y relatos de testigos.

«Después de que se documenten los restos de ambos helicópteros, serán trasladados a una instalación segura para una evaluación adicional», dijo la NTSB. El senador de Nueva Jersey Cory Booker dijo que su oficina está en contacto con investigadores federales y está buscando más detalles sobre el incidente. «Los informes sobre el fatal accidente de helicóptero de esta mañana sobre el sur de Jersey son horribles y trágicos. Mi corazón está con los afectados y sus familias. Mi oficina está en contacto con la NTSB y solicita más información sobre los detalles de esta tragedia», escribió Booker en una publicación X.

