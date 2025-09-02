Un misterio de un zarza de dos semanas.

Netflix ha establecido una ventana teatral de dos semanas para su muy esperada secuela de conjunto «,», «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. «

«Wake Up Dead Man» se lanzará en teatros seleccionados el 26 de noviembre para una carrera de dos semanas hasta que llegue a Netflix el 12 de diciembre.

Dirigida, escrita y coproducida por Rian Johnson, la tercera entrada de «Knives Out» cuenta con una elenco de estrellas de Daniel CraigJosh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

La sinopsis oficial de la película dice: “Benoit Blanc (Craig) regresa por su caso más peligroso hasta la vez en el tercer y más oscuro capítulo de la obra misteriosa del asesinato de Rian Johnson. Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (O’Connor) se envía para ayudar a la carismática Monsignor de Fire-Monsignor Jefferson Wicks (Brolin), está claro que todo no está bien en The Pews. Wicks. Lady Martha Delacroix (Close), Circumspect Groundskeeper Samson Holt (Iglesia Haden), abogada estrechamente hundida Vera Draven (Washington), el aspirante a político Cy Draven (McCormack), el médico de la ciudad Nat Sharp (Renner), el autor de las ventas más vendidas (Scott) y el celista de concierto Simone Vivane (Spaeny). El sospechoso obvio pide a la jefa de policía local Geraldine Scott (Kunis) a unir fuerzas con el reconocido detective Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda la lógica ”.

«Knives Out» solo estará en los cines durante 14 días, pero Johnson le dijo a Business Insider que estaba presionando por más. Después de que el CEO de Netflix, Ted Sarandos, llamó al tradicional modelo de cine «.anticuado«, Johnson dijo que esperaba que» Wake Up Dead Man «se liberara en» tantos teatros durante el mayor tiempo posible «.

«Vamos a presionar por todo lo que podamos obtener en términos de teatral, porque quiero que la mayor cantidad de personas sea posible para verlo en esa forma», dijo Johnson.

Mientras que Lionsgate distribuyó la primera película de «Knives Out» con un despliegue teatral típico, Netflix adquirió su secuela de 2019 «Glass Ceber». Esa película tocó en solo 600 salas de cine en todo el país durante una semana, aproximadamente un mes antes de llegar a la transmisión a través de una asociación con cadenas de teatro como AMC. Netflix aún no ha hecho un trato como este desde entonces.