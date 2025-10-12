Un miembro del TNI murió en un accidente y 4 resultaron heridos, esto es lo que dijo Kapendam Pattimura

Ambón, VIVA – Jefe de Información de Kodam (Kapendam)

Lea también: La señora Prada Lucky revela que dos personas mayores abusan con frecuencia de su hijo y pide ser castigada en consecuencia



En este incidente, un soldado llamado Serda Muhammad Fauzi Tuharea murió y otros cuatro resultaron heridos.



Evacuación de un accidente fatal para miembros del TNI en Buru Regency, Maluku

Lea también: Acción de un motociclista con matrícula del TNI para bloquear un autobús descarriado que iba en sentido contrario



«Nosotros, toda la familia de Kodam

La víctima sufrió un accidente de tráfico en la Unidad 5 de Jalan Poros Desa, Wanakarta, Distrito de Lolong Guba, Buru Regency, Maluku. Mientras tanto, otros cuatro soldados que fueron víctimas todavía están recibiendo tratamiento intensivo en el Hospital Regional de Namlea.

Lea también: Legislador del PDIP: La asignación del TNI a la Fiscalía de Seguridad debe ser temporal



Según los resultados de la investigación de la escena del crimen realizada por Subdenpom 1522-Namlea, el accidente supuestamente fue causado por la alta velocidad del vehículo al cruzar una carretera con curvas. El automóvil que conducía la víctima perdió el control, chocó contra un montículo de cemento en un proyecto de puente en el que se estaba trabajando, luego rebotó contra la casa de un residente antes de finalmente volcar.

«Para determinar la causa de este incidente se llevó a cabo un proceso de investigación más profundo, que actualmente está a cargo del Subdenpom 1522-Namlea», subrayó.

El Comando Militar Regional XV/Pattimura asegura que continúa monitoreando la condición de las víctimas heridas y garantiza que se respetarán todos los derechos del difunto Serda Muhammad Fauzi Tuharea. Kapendam también recordó a todos los soldados que siempre prioricen la seguridad en el desempeño de sus funciones, especialmente al conducir.

Como forma de responsabilidad, Pangdam XV/Pattimura General de División del TNI Putranto Gatot Sri Handoyo ordenó a Danrem 151/Binaiya y Dandim 1506/Namlea que ayudaran inmediatamente a manejar y resolver el accidente. (Usman Mahu.tvOne/Maluku)