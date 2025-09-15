Un mes dejado por MPOK ALPA, el esposo apareció en el tribunal religioso

Yakarta, Viva – Ha pasado un mes desde el comediante MPOK ALPA Su último aliento exhaló el 15 de agosto de 2025, el esposo, Aji DarmajiFinalmente apareció al público con objetivos bastante importantes.

El lunes 15 de septiembre de 2025, se vio a Aji visitando el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta con su equipo legal, uno de ellos Zaki R. Mosabasa. ¡Desplácese para obtener más información!

Su llegada no fue por asuntos de reliquias, sino que se centró en el futuro de sus hijos que todavía eran menores de edad. Aji explicó que este paso fue dado para facilitar el proceso administrativo diario, especialmente aquellos relacionados con la educación.

«Este es el objetivo de cumplir con la administración para niños, sí. Los niños en la escuela, ¿verdad? Más tarde, si quiere ir a la escuela donde, donde, es más fácil», dijo Aji Darmaji después de presentar un archivo en la corte, citado de la investigación intensa de YouTube, martes 16 de septiembre de 2025.

Este paso legal se da para que la custodia de sus hijos esté oficialmente bajo sus responsabilidades. Su abogado, Zaki R. Mosabasa, agregó que esta decisión fue importante para el funcionamiento sin problemas de diversas necesidades administrativas.

«Administración para llevar a cabo acciones legales, por ejemplo, la firma de las cartas, por ejemplo, la lista de escuelas. Ahora el Sr. Aji, si solía cuidar al difunto. Ahora el Guardián es el Sr. Aji», explicó Zaki.

La cuestión de la herencia fue ampliamente discutida por el público después de la muerte de MPOK ALPA. Pero Aji enfatizó que su visita a la corte no estaba relacionada con el legado de su esposa.

«Nada. Sobre la administración, sobre este niño. Deje que los niños estén protegidos, para que el niño sea más fácil encontrar la escuela, fácil de cuidar la carta», dijo Aji.

También descartó la noción de que había una lucha por la riqueza con la familia. Según él, todo se llevó a cabo con discusiones y bendiciones de familias extendidas.

«No se desvíen, se convierte en los medios de comunicación, no hay ningún problema de herencia», agregó.

Aji incluso enfatizó que los productos del fallecido no fueron tocados, y mucho menos vendidos. Para él, mantener el legado de una esposa es en realidad una forma de respeto.

«No hay nada. Nada se vende en absoluto, en cambio, nosotros, si Dios quiere, hay una fortuna, la agregamos. La cosa es que estoy principalmente si tenemos algo, no lo vendemos, lo agregamos», concluyó Aji.

El paso de Aji Darmaji al mismo tiempo mostró su determinación como el único padre de cuidar a su bebé con plena responsabilidad. Un mes después de la partida de MPOK ALPA, trató de estar desvaído para asegurarse de que sus hijos aún obtengan derechos y protección adecuados.