Un marido en Jatinegara disculpa la confusión sobre haber quemado viva a su esposa, aunque la razón es porque…

Jacarta – Un hombre llamado Yance alias AA en Jatinegara, al este de Yakarta, aparentemente tuvo el corazón de quemar viva a su propia esposa, CAU (24), solo porque se incendió celoso.

El motivo sádico finalmente fue revelado. La policía dijo que el perpetrador estaba decidido a llevar a cabo este acto atroz porque acusó a su esposa de tener una aventura con otro hombre.

«De hecho, el perpetrador cometió este acto porque estaba celoso de la víctima», dijo a los periodistas el jefe de la Unidad PPA (Protección de Mujeres y Niños) de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado de policía adjunto Sri Yatmini, a los periodistas el jueves 23 de octubre de 2025.

Sri explicó que los celos de Yance fueron provocados por las noticias de su hermano menor que lo acusaba. esposa infiel. La hermana del perpetrador incluso admitió que vio a la víctima caminando con un hombre que pensó que era su aventura.

«El sospechoso acusó a la víctima de tener una aventura. Su hermana dijo que vio a la víctima caminando con un hombre que sospechaba que estaba teniendo una relación ilícita», dijo Sri.

Sin embargo, cuando se le preguntó directamente, la víctima no respondió. En lugar de estar tranquilo, el perpetrador tenía ojos oscuros.

«Finalmente, el sospechoso volvió a preguntar a la víctima si realmente había hecho esto. La víctima todavía dijo que no. Luego el sospechoso vertió gasolina en la cara, el pecho y todo el cuerpo de la víctima, y ​​luego encendió una cerilla», dijo Sri.

En un instante, el cuerpo de la víctima ardió. Gritos de dolor resonaron por el lugar. Los residentes, aterrorizados, corrieron inmediatamente para ayudar a apagar el fuego. Actualmente, la víctima sigue siendo tratada intensivamente en el hospital. Mientras tanto, Yance ha sido nombrado sospechoso y puesto bajo custodia.

«El autor fue acusado en virtud del artículo 44, párrafo (1) de la Ley PKDRT, con una amenaza de 5 a 20 años de prisión y una multa de 500 millones de IDR. Debido a que el autor era reincidente, la pena básica se incrementó en un tercio», dijo.

Anteriormente se informó que el hombre llamado Yance alias AA que tuvo el corazón de quemar viva a su propia esposa, a saber, CUA (24), dio una confesión que hizo que la gente negara con la cabeza sobre por qué tuvo el corazón para llevar a cabo esta acción.

«Estoy confundido, señor… Estoy mareado», dijo citado desde la cuenta de Instagram @alfiannurrizal.id perteneciente al jefe de policía del Metro de Yakarta Oriental, comisionado de policía Alfian Nurrizal, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

Para su información, un hombre supuestamente quemó a su esposa en Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, al este de Yakarta. El incidente ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025.