Un legado más allá de Time Dirlis, premio para el 80 aniversario

Yakarta, Viva – Celebre 80 años Independencia República de Indonesia, video Se lanzó especial ‘Beauty of Indonesia: A Legacy Beyond Time «.

El video, que se lanzó oficialmente el 16 de agosto de 2025, el día antes del Día de la Independencia, se convirtió en una ofrenda de amor por la cultura y la belleza de la patria, así como la continuación del video «Beauty of Indonesia», que se lanzó por primera vez en el momento de la independencia en 2023. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

En el video presentado por la marca de belleza local de Muaq (Maquillaje por Anya Qomarry), la comunidad está invitada a explorar la belleza del patrimonio cultural de Nusantara.

Este video muestra varios aspectos de la vida y la tradición indonesia, que van desde la alegría de los juegos tradicionales de los niños, el retrato de la determinación de los agricultores, la elegancia del arte batik, hasta la armonía de las artes escénicas como las artes títeres y el gamelan.

Para no olvidar, el encanto del maquillaje tradicional también se presentó para fortalecer los matices culturales en este video. Varios bailes tradicionales también se dedican perfectamente, incluida la danza de Pudiyastuti Golek, la danza Klana Raja, Golek Ayun-Ayun Dance, Alusan Contemporary Dance, Gambyong Dance, a la danza contemporánea contemporánea.

Batik como identidad de marca

Batik recibe un centro de atención especial en este video. Para Muaq, Batik no es solo un hermoso motivo visual, sino un símbolo de identidad, herencia ancestral y dedicación.

El amor de Muaq por Batik se realizó en los valores de la marca y el diseño del empaque de productos MUAQ que combinan la estética moderna con un toque tradicional auténtico.

«En el video de la belleza anterior de Indonesia, realizamos bailes de Indonesia. En este segundo video, mostramos más culturas, sitios históricos y, por supuesto, que siempre están adjuntos a MUAQ, a saber, Batik», dijo Nur Fitriana Qomarry-quien se llama familiarmente Aya Qomarry, fundadora de MUAQ, en su declaración, citada el lunes 18 de agosto de 2025.

«Esta vez elegimos la ubicación en Yogyakarta y sus alrededores, además de usar la canción ‘Indonesia Pusaka’ por el maestro Ismail Marzuki como acompañante. La selección de ubicaciones y canciones es muy especial porque ambos representan el corazón de la cultura indonesia», agregó Aulia Syarief, cofundadora y directora de Muaq.

A través de esta oferta, la comunidad, especialmente la generación más joven, está invitado a ver la belleza desde una perspectiva más amplia: que la verdadera belleza es una combinación de apariencia, valores culturales y el espíritu de mantener la herencia de la nación.

«En este día especial, queremos decir que la belleza indonesia no solo se encuentra en su belleza natural, sino también en la riqueza cultural que se ha transmitido de generación en generación. Cuidemos y preservemos juntos», concluyó Anya.

El video «Beauty of Indonesia: A Legacy Beyond Time» se puede ver a partir del 16 de agosto de 2025 en YouTube, Instagram, Facebook y Tiktok Muaq.