Un kazajh finamente forjado

Representante sin entusiasmo en una escalera del hotel, Mila, de 17 años, (una excelente Tamiris Zhangazinova) emite un aire de carga mundial. Algunos de ellos se obtienen, como descubriremos rápidamente, esta es apenas la primera vez que su madre voluntaria Dalida (Assel Kaliyeva) recogió a Mila y su hermana menor Lina (Medina Sagindykova) y les prometió un tiempo especial mientras se recupera de otro revés romántico. Pero parte de la actitud de Mila está fingida, una apariencia de desdén de adolescentes sin ruido que esconde la vulnerabilidad de un niño cauteloso. Como se observó con compasión de tonos fríos en Zhannat Alshanova«Es una característica de debut exquisitamente perceptiva»Devenir«A veces, aquellos que parecen estar balanceándose plácidamente en la superficie pueden estar luchando desesperadamente para pisar el agua debajo.

Dado que las pocas películas de Asia Central que llegan a la circulación internacional (y especialmente occidental) en un año determinado a menudo enfatizan una cierta alteridad cultural, es especialmente refrescante que «convertirse» se enciende en una experiencia de juventud mucho más fácil de identificar. Dalida y sus hijas son de clase media, urbana y amplia de horizonte. Lina está acostumbrada a divertirse con los videojuegos. Mila está unida a su teléfono inteligente y bien versado en la satisfactoria agresión pasiva de mirar la identificación de llamadas y rechazar la llamada.

Dalida, mientras tanto, piensa poco en volar al extranjero para reunirse con el hombre que prometió a Mila que no volvería a ver. Claro, dejará a las chicas solas una vez más, pero ¿no estará en contacto con frecuencia, y no ha dejado mucho dinero para los taxis y así, y no es este hotel cargado de servicios un resort de placa completa de todos modos? En su ausencia, Mila inicialmente hace un intento a medias de cuidar a su hermana menor, pero pronto se distrae por la posibilidad de encontrar su propia tribu.

Nadando en la piscina del hotel un día, se eriza ante los consejos sobre su forma y respiración que le dio un extraño. Pero cuando ella lo vuelve a ver un poco más tarde, entrenando a un equipo de cinco niñas de alrededor de su edad, se intriga. Es VLAD (Valentin Novopolskij), y las mujeres jóvenes son el equipo de natación de agua abierta que está entrenando para participar en una importante competencia regional. Para Mila, mirando desde afuera, la pequeña camarilla parece envidiablemente unida, y el aire ligeramente enigmático de la autoridad de amor duro de Vlad parece ofrecer a la estructura que le falta a su propia vida hogareña.

Y así, con su mezcla exclusiva de brecha y timidez, solicita unirse a sus sesiones de entrenamiento, y se siente satisfecho cuando una de las chicas, Madina (Enlik Kozyke) la toma casualmente bajo su ala. Pero luego la tragedia ataca a una fiesta ilícita de la piscina, y los efectos son dobles. Primero, cuando las autoridades investigadoras no pueden contactar a su madre, trae a Mina de regreso a la órbita de su abuelo separado, un funcionario del gobierno formado bien respetado, o es ese bien temido. Y segundo, abre una ranura en el equipo, por lo que Mina de repente es parte de la lucha interna por la posición dentro de su jerarquía, donde su deseo de aceptación de compañeros se metástasis rápidamente en algo más oscuro y mucho menos humilde. Esta competitividad entre las chicas se amplifica por su floreciente sexualidad, lo que colorea la forma en que compiten por la aprobación de Vlad, y desata un instinto para el interés propio en Mila que sugiere que puede que no sea tan diferente de su madre como le gusta creer.

Existe la sensación de que «convertirse» en su forma rápida, de 93 minutos, es en sí mismo el producto de una autodisciplina bastante despiadada por parte de Alshanova. La película lleva las características de algunas reelaboraciones posteriores al script: ciertos truncamientos y elisiones implican que varios momentos son los restos vestigiales de historias más expansivas y más exploradas. Pero en lugar de restarle valor al flujo de la película, esa economía distingue la película, reforzada por un elegante corte de la editora Lila Desils. Junto con la rica pero inquebrantable fotografía del DP Caroline Champetier de Leos Carax, que sugiere profundidades invisibles debajo de la superficie de cada imagen, «convertirse» se convierte en un excelente ejemplo de cómo el estado de ánimo y el ritmo pueden contribuir tanto al impulso de una película como la trama.

Es solo la relación abuela la que podría haber hecho con un poco más de carne y luego solo un poco. Lo que hay, especialmente una escena de la cena de la incomodidad intergeneracional afilada, va en gran medida a proporcionar un contexto provocativo con respecto a la política autoritaria postsoviética de Kazajstán. Pero Alshanova no está tan preocupado por la alegorización de una nueva generación kazajas que lucha contra las restricciones de las estructuras sociales heredadas. En cambio, con su fascinante actuación central (Zhangazinova merece estallar) y un enfoque confidentemente impresionista, «convertirse» es un retrato conmovedor de una joven solitaria que anhela pertenecer y estar libres de pertenencia, mientras aprende la dura lección que, nadando, todas las que le gustan, algunas corrientes bajas son demasiado fuertes para escapar.