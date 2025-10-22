Un jugador de MU dice que Indonesia no prestará atención a los mejores entrenadores si esto continúa

VIVA – Caos por el despido de entrenadores Equipo Nacional Indonesia sigue en el punto de mira. Después Alex Pastor abre su voz sobre los motivos de su fracaso con Patrick Kluivert, ahora jugador extranjero del Madura United, Roger Bonet alias Ruxi, también comentó.

El defensa español cree que si despide al entrenador demasiado rápido, a Indonesia le resultará difícil encontrar tácticas de calidad en el futuro.

«Indonesia debe darse cuenta de que si se siguen despidiendo entrenadores después de unos pocos meses, cada año será cada vez más difícil atraer entrenadores de calidad», escribió Ruxi en su cuenta personal de X, @Ruxiiii4.

«Seguir despidiendo entrenadores cada pocos meses… y luego preguntarme por qué ningún buen entrenador quiere venir», continuó.

Los mordaces comentarios de Ruxi se produjeron poco después de las declaraciones de Alex Pastoor, ex segundo entrenador Selección Nacional de Indonesiaque acaba de ser despedido junto con Patrick Kluivert y otros empleados holandeses el jueves 16 de octubre de 2025.

Pastoor admitió que el objetivo impuesto por el PSSI no era realista, es decir, lograr que Indonesia se clasificara para la Copa del Mundo de 2026 a pesar de que la clasificación de la FIFA de Garuda todavía se encontraba en la posición 119 del mundo.

«Este proyecto en realidad está diseñado a largo plazo, no sólo para perseguir la Copa del Mundo», afirmó Pastoor, citado por Voetbal International. “Sin embargo, cuando la situación se volvió negativa tras la derrota en Jeddah, se tomó la decisión de ponerle fin”.

El ex entrenador del Almere City también reveló los tres objetivos principales que le asignó el PSSI: clasificarse para la Copa del Mundo, desarrollar jugadores locales para las selecciones sub-23 y sub-20 y construir una base a largo plazo para el desarrollo de jugadores indonesios.

Sin embargo, el proyecto fracasó a mitad de camino después de que Kluivert y todo el cuerpo técnico holandés fueran despedidos apenas nueve meses después de haber comenzado a trabajar en enero de 2025.

Tras el despido de Kluivert cs, PSSI está ahora vinculado con varios nombres importantes. Desde Louis van Gaal, Shin Tae-yong hasta Jesús Casas, se dice que están en el radar como posibles nuevos entrenadores de la selección nacional de Indonesia.

Aún así, hasta el momento la federación no ha facilitado información oficial respecto de quién será el nuevo capitán de la plantilla de Garuda.

Mientras tanto, la declaración de Ruxi fue una bofetada para el PSSI, acusado de tomar decisiones emocionales con demasiada facilidad hacia los entrenadores. Las críticas refuerzan la opinión de que sin estabilidad y una visión a largo plazo, será difícil para Indonesia atraer a los mejores entrenadores del mundo.