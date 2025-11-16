Un jugador de la selección nacional indonesia sub-22 que recibió un elogio especial del entrenador de Mali

VIVA – Pelatih Mali Sub-23, Fousseni Diawaradijo que el gol rápido se convirtió en el impulso para la victoria de su equipo sobre Equipo Nacional Indonesia Sub-23. Mali venció a Indonesia por 3-0 en un partido de prueba en el estadio Pakansari de Bogor, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Mali presionó inmediatamente desde el principio y se adelantó cuando sólo habían transcurrido cinco minutos del partido gracias a un cabezazo de Sekou Doucoure. Dos goles adicionales llegaron gracias a las acciones de Wilson Samake en el minuto 34 y de Moulaye Haidara en el tiempo de descuento.

«Estamos muy satisfechos con este partido. Estamos contentos de haber podido marcar un gol tan rápido. Nos ayudó a entrar en el partido y a ganar confianza», dijo Diawara en la rueda de prensa posterior al partido.

Diawara valoró que sus jugadores actuaron según las instrucciones y fueron capaces de mantener la intensidad del juego durante todo el partido.

«Damos instrucciones a los jugadores y ellos pueden seguir esas instrucciones. Eso nos permite jugar series interesantes de juegos», dijo.

Aunque ganaron de manera convincente, Diawara admitió que Indonesia U-23 había planteado serias amenazas en varias ocasiones. Incluso elogió el juego de Garuda Muda, del que dijo que estaba bien organizado y que tenía cualidades individuales peligrosas.

«Sabemos que este equipo estará bien organizado. Sabemos que tiene jugadores con cierta madurez, especialmente el número cinco (Ivar Jenner)», dijo Diawara.

«Nos lo pusieron difícil varias veces desde las bandas. Tuvimos dificultades para gestionar el espacio atrás. Ellos demostraron que pueden ser peligrosos. Este es un equipo interesante con puntos fuertes claros, pero podemos superarlos», continuó.

Diawara también mencionó la oportunidad de que Sekou Kone tenga más apariciones en la segunda prueba. El joven jugador del Manchester United sólo entró como suplente en el minuto 65.

«Probablemente tendrá tiempo de juego en el próximo partido», dijo Diawara.