Un juez decisivo, no un internautor

Yakarta, Viva – Abogado famoso Hotman París Hutapea dio una advertencia firme a los seguidores Nikita Mirzani quien estaba siguiendo el proceso legal del artista. A través de las cargas de video en Instagram y Tiktok, Hotman hizo un llamamiento a los partidarios de los seguidores para que no se concentren mal en brindar apoyo.

«Tenga cuidado, esto no es puramente difamación. Hay un elemento de la ley para dar dinero. Concentración al artículo cobrado, no hagas ruido con otras cosas. No hagan lastimar a los jueces. Mal o no, el juez está en el poder», dijo Hotman París en un video viral en las redes sociales, sábado (9/8/2025).

El mensaje se entregó después de la multitud de apoyo en el ciberespacio para Nikita Mirzani. Cientos de miles de internautas suben comentarios y crean contenido que se considera defender al artista, pero según Hotman, la forma de apoyo puede ser arriesgado en el juicio.

Hotman enfatizó que el juicio sigue siendo un ámbito legal que está totalmente controlado por el juez. Recordó que las partes que brindan apoyo se centran en la sustancia del caso, no atacan a otras partes o hacen declaraciones que pueden juzgarse como una violación de las nuevas leyes.

«No te preocupes por el mal comportamiento en el juicio», dijo Hotman.

Hotman también criticó fenómenos excesivos del fanatismo que en realidad podría dañar a las partes apoyadas.

Consideró que en la sala del tribunal, la opinión pública en las redes sociales no afectaba la decisión del juez, incluso podría causar antipatía si el apoyo se llevaba a cabo de manera incorrecta.

Hotman luego diseccionó el tema que según él sería el determinante de la decisión del juez, a saber, el asunto del flujo de fondos de Rp4 mil millones del Dr. Reza Gladys a Nikita Mirzani.

«¿El RP4 mil millones está en relación con el respaldo o hay un acuerdo comercial? Si respalda, ¿hay alguna evidencia de acuerdo de respaldo? ¿Tener una conexión con extorsión y difamación?

El abogado apodó al rey en bancarrota describió las posibilidades legales que rodean el dinero, que será la principal consideración de la Asamblea

El juicio del caso Nikita Mirzani todavía está rodando. El público está esperando el veredicto final que determine el próximo paso legal para el artista.