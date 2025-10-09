Un juego que olvidó a sus mujeres







Los estadios están surgiendo por todo el país. El BCCI está repleto de dinero de las emisoras y tarifas de franquicia. El cricket indio nunca ha sido más rico ni más próspero. El juego se está extendiendo a rincones del país donde antes apenas llegaba. Desde Cachemira hasta Kanyakumari, nuevas academias, terrenos de césped y estadios iluminados dan testimonio de un deporte en su apogeo comercial y cultural.

Pero mientras el cricket indio mira hacia el futuro, queda una pregunta: ¿realmente ha mirado hacia atrás? ¿Los jugadores del pasado, los que sentaron sus bases, reciben el reconocimiento que merecen?

Déjame ser más específico. Cricket ha crecido, sí. ¿Pero se ha acordado de sus mujeres? No hablo como un espectador, sino como alguien que ha vivido este juego, que ha visto sus triunfos, contradicciones y puntos ciegos.

Aunque nací en Calcuta, una ciudad que amo por su calidez, ingenio y ese magnífico coliseo de críquet llamado Eden Gardens, Mumbai ha sido mi hogar desde el día en que soñé con jugar al críquet en serio. Esta ciudad no se limita a jugar; lo respira. El campos son viveros de ambición. Los clubes son crisoles de competencia. El cricket de Mumbai se basa en el orgullo, la preparación y el pedigrí.

Edulji fue el pilar del equipo de cricket femenino en las décadas de 1970 y 1980. PIC/X/@IndiaHistorypic

La ciudad le ha dado a la India algunos de sus nombres más importantes: Vijay Merchant, Polly Umrigar, Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar, Sachin Tendulkar, Ajinkya Rahane y, por último, pero no menos importante, Rohit Sharma. Cada uno es un capítulo en la historia del cricket de Mumbai, marcado por la disciplina, la coherencia y la excelencia.

Pero ¿qué pasa con las mujeres de Mumbai? En una época en la que el cricket femenino era tratado como el hijastro del deporte, Mumbai nos regaló a Diana Edulji.

Lady Diana, como me gusta llamarla, fue más que una pionera. Ella era una fuerza. Ella jugó cuando las jugadoras de críquet viajaban con bolsillos ligeros, ganaban casi nada y apenas eran reconocidas por el sistema. Sin embargo, siguió jugando, por orgullo, por pasión y por amor al juego.

Diana aprendió su oficio jugando con niños, sin pedir nunca favores y demostrando cada día que pertenecía. Durante un tiempo, su mentora fue Aloo Bamjee, una de las campeonas anónimas del cricket femenino. Diana se convirtió en la cara del fútbol femenino en la India: audaz, intransigente y no dispuesta a permanecer en silencio ante la injusticia. Las voces fuertes a menudo se consideran inconvenientes, pero son las que hacen que la historia avance.

Si el cricket femenino en la India se destaca hoy en día, es gracias a mujeres como ella, que se mantuvieron firmes cuando nadie las miraba, que jugaron en el anonimato y aún portaban la insignia de la India con dignidad.

El cricket de Mumbai tiene que ver tanto con su cultura como con sus récords. La Asociación de Cricket de Mumbai ha hecho bien en honrar a sus grandes. Sunil Gavaskar y Sachin Tendulkar tienen stands y estatuas. También está el stand de Dilip Vengsarkar, y uno espera que el elegante ex capitán tenga pronto una estatua propia. Aquellos de nosotros que admiramos a Ravi Shastri, el por excelencia somos nosotros mismos artista: espero que él también sea reconocido a tiempo.

Pero entre estos homenajes falta un nombre: Diana Edulji.

Su nombre no se pronuncia con suficiente frecuencia. No en las salas de juntas. No en grandes ceremonias donde los hombres son aclamados y adornados con guirnaldas. No en la narrativa del orgullo por el críquet de Mumbai.

Hablamos incesantemente del empoderamiento de las mujeres, pero el cricket (un juego que se enorgullece de ser justo) todavía lo recuerda de manera selectiva. Estas mujeres jugaban sin contratos, comodidades ni quejas. Su contribución no es menor que la de los hombres; es igual, tal vez mayor, cuando se mide por el sacrificio.

Afortunadamente, soplan vientos de cambio.

La Premier League femenina (WPL) se ha convertido en una revolución en apenas dos temporadas. Lanzado en 2023, ya ha cambiado la cara (y las finanzas) del cricket femenino en la India. El acuerdo de transmisión de cinco años de Viacom18 por valor de 951 millones de rupias muestra que el fútbol femenino no sólo es viable sino también valioso. Las valoraciones de franquicias y los patrocinios se están disparando. En 2025, los mejores jugadores ganaron más de R3 millones de rupias; Los jóvenes sin límites obtuvieron ofertas cercanas a 2 millones de rupias. El partido inaugural de WPL 2025 atrajo a más de 30 millones de espectadores, cifras que antes eran impensables para el cricket femenino.

Aún más revelador es que el ecosistema WPL creció un ocho por ciento el año pasado, mientras que el valor de IPL cayó. Esto no es sólo una estadística: es una declaración. El juego finalmente está devolviendo el favor a sus mujeres y los fanáticos están apareciendo.

Smriti Mandhana dijo recientemente que el WPL ha demostrado que el cricket femenino puede generar importantes ingresos. Ella tiene razón. Pero más allá del dinero, está generando confianza entre las niñas que ahora ven el cricket no como un sueño, sino como una profesión.

Aún así, mientras celebramos el progreso, debemos recordar a los pioneros que lo hicieron posible. Diana y su generación jugaron en las sombras para que los jugadores de hoy pudieran jugar bajo las luces.

Si puede haber una Rachael Heyhoe Flint Gate en Lord’s, seguramente puede haber un puesto de Diana Edulji en Wankhede.

Es hora de que el BCCI, y especialmente el Mumbai Cricket, la honren como lo hacen con sus leyendas masculinas: con el mismo orgullo y la misma permanencia.

El cricket indio tiene muchos héroes. Es hora de que las reconozcamos a todas, incluidas las mujeres que jugaron cuando nadie las miraba, que lo dieron todo por un juego que les dio poco a cambio.

Shishir Hattangadi es un ex capitán del Trofeo Ranji de Mumbai y bateador inaugural. Él tuitea @shishattangadi

El Pavilion End de Clayton Murzello volverá.

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente