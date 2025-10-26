Un internado islámico en Bandung Occidental se derrumbó por un deslizamiento de tierra y un estudiante murió

Bandung, VIVA – Un edificio internado islámico (internado islámico) en Pasir Buleud Village, Cinengah Village, distrito de Rongga, West Bandung Regency, se derrumbó debido a corrimiento de tierras el domingo 26 de octubre de 2025. Este trágico incidente mató a una persona estudiante 15 años llamado Nuri binti Pudin.

Cabeza BBPD Teten Ali Mulku Engkun, provincia de Java Occidental, dijo que el incidente comenzó cuando el área de West Bandung Regency fue golpeada por lluvias de alta intensidad desde la tarde.

Las fuertes lluvias provocaron que el suelo alrededor del internado islámico se moviera y provocaron un deslizamiento de tierra que afectó al edificio principal del internado islámico de Attohiriyah.

«Las lluvias de alta intensidad provocaron deslizamientos de tierra alrededor del edificio del internado islámico, causando graves daños y pérdida de vidas», dijo Teten en una declaración escrita.



Ilustración de deslizamiento de tierra Foto : FOTOS DE ANTARA/Aditya Pradana Putra

Oficiales conjuntos de BPBD de la provincia de Java Occidental y de BPBD de West Bandung Regency fueron directamente al lugar del incidente para realizar una evaluación y evacuación. Mientras tanto, los funcionarios locales de la aldea y del subdistrito también ayudaron con el proceso de manejo en el campo.

«Como resultado de este incidente, una unidad de instalaciones educativas resultó gravemente dañada y una víctima murió. Se sabe que la víctima fue evacuada y trasladada al Centro de Salud Comunitario (PKM) más cercano», dijo.

La BPBD de Java Occidental instó a la población a permanecer alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, teniendo en cuenta que las precipitaciones en la región meridional de Bandung Occidental se han mantenido elevadas en los últimos días.

«Aún estamos monitoreando el lugar porque el clima aún no es estable y existe la preocupación de que se produzcan más deslizamientos de tierra», dijo Teten.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung