Un indie poco convencional que es mucho mejor de lo que parece

Dustin Hoffman y Leo Woodall hacen bastante pareja en «Sintonizador. » El personaje de Hoffman, el veterano técnico de piano Harry Horowitz, está perdiendo su audición, mientras que su aprendiz de pueblo (interpretado por Woodall de «White Lotus» tiene una condición llamada Hyperacusis, que obliga a Niki a usar tapones para los oídos en todo momento.

«No se trata de escuchar. Se trata de sentir», explica Harry, y lo mismo ocurre con Daniel RoherEl drama independiente perfecto, que toca hábilmente nuestras emociones sin recurrir a la manipulación barata. (La audición ciertamente ayuda, sin embargo, ya que de lo contrario se perdería una excelente música original de Marius de Vries). Puede reconocer a Roher como el director ganador de un Oscar de «Navalny», aunque su primera característica narrativa de género no puede ser más diferente.

Una comedia romántica relajada cruzada con un thriller de crimen discreto, combinado con algo más serio, sin miedo a hacer preguntas existenciales sobre la superación de una discapacidad que impacta directamente el arte de uno, «sintonizador» se siente como el descubrimiento del Festival de cine de TellurideDonde se privó mundialmente sin un distribuidor en su lugar. El agradable debut de Roher se siente más como un retroceso a los dramas de los 90 bien escritos y impulsados ​​por los personajes como «Good Will Hunting» y «Shine» o «Thelma» del año pasado (que demuestra que la categoría en peligro de extinción todavía no está muerta).

«Tuner» comienza con los negocios como de costumbre, ya que Harry y Niki hacen las rondas, calibrando pianos personales para neoyorquinos ricos. La mayoría de sus clientes nunca juegan, tratando sus instrumentos como muebles de alta gama, aunque los pianos necesitan ajuste independientemente (solo uno de una docena de hechos intrigantes sobre su profesión pasada por alto). Es una habilidad altamente especializada, pero eso no impide que los clientes les pidan a estos hombres de reparación musical que arreglen un inodoro o restablezcan el enrutador de vez en cuando.

Los minutos iniciales de la película nos dan una idea de tales humillaciones, dejando que Harry (que tiene una boca grande y una personalidad aún más grande) absorbe la mayor parte del oxígeno. Niki lo entrega, admirando a Harry y su devota esposa Marla (Tovah Feldshuh) como si fueran sus propios padres. Es un buen niño que descubre casi por accidente que su condición de audición tiene una ventaja: sus oídos son tan sensibles que se las arregla para abrir la caja fuerte portátil a la que Harry olvidó la combinación.

En otro trabajo en una mansión extravagante, está perturbado por un fuerte ruido arriba. Cuando Niki da vuelta para investigar, encuentra a tres tipos con acentos extranjeros que intentan abrirse paso en una caja fuerte. Su líder, Uri (Lior Raz), afirma que maneja la seguridad del mismo cliente que manejó a Niki, y el joven sin culpa los toma en su palabra, aunque nos parece claro que están robando.

Uri deja a Niki una propina y sugiere que hay más dinero fácil, si solo les presta sus oídos, una oferta financiera irresistible, considerando las facturas del hospital de Harry. Hay algo demasiado conveniente en este arreglo, y el público sería correcto a ser cauteloso. Pero no hay mucho más en la vida de Niki, hasta que descubre a Ruthie (Habana Rose Liu), un estudiante de composición musical talentoso que vive el sueño que Niki una vez llevó a cabo (Henry se refiere a él como el mejor pianista que jamás haya escuchado).

Hoffman no está en la película tanto como le gustaría, pero cuando está en la pantalla, un guión que ya está llena de calidez y humor (que Roher coescribió con Robert Ramsay) se hace espuma de la mejor manera posible. Tome la escena en la que el Codger amante del jazz intenta interpretar a Matchmaker entre Niki y Ruthie, sin darse cuenta de que ya se han conocido, cuando Niki sintonizó el piano de concierto de la Conservancia, y probó su discurso, una escena sexy en la que el asistente de tipo fuerte y silencioso de Harry revela sus verdaderas habilidades. Es en ese momento que el potencial de estrella de Woodall parece claro, ya que recluta notas como su coprotagonista de «Rain Man».

Como la atracción entre Niki y Ruthie Blossoms, su participación con el llamado equipo de seguridad (que está robando habitualmente a sus empleadores) se complica cada vez más. Aunque es un tipo dulce, Niki toma algunas decisiones bastante hueso, lo que podría resultar peligroso si decide retrasarse de las casas de las personas ricas. El script «sintonizador» está estructurado de manera experta en la forma en que establece ciertos elementos y luego los paga más tarde, como la renuencia de Niki a tocar el piano y el desafío que planteará si Ruthie es seleccionado para aprender para un gran compositor (Jean Reno en uno de los cameos bien elegidos de la película).

El desafío para «sintonizador», al menos comercialmente, es que es demasiado convencional para los clientes de arte. Pero es probable que suene demasiado especializado para el set Megaplex, incluso si es lo suficientemente atractivo como para satisfacer a esa audiencia, si solo le dan la oportunidad. Hay algo en la profesión de Niki que, aunque se presta a hechos divertidos y monólogos poéticos sobre la imposibilidad de la perfección, los atacan a la gente como nicho. Por otra parte, si hay una persona que puede hacer que suene genial, eso sería un sintonizador.