Un incendio severo afecta 50 casas en Palmerah y 14 residentes resultan heridos

Jacarta – Fuego golpeó el área de Jatipulo, PalmeraOeste de Yakarta, domingo 16 de noviembre de 2025.

Este incidente quemó alrededor de 50 Casa habitante que se distribuye en cuatro RT, a saber, RT 007, 008, 009 y 010, y el número de jefes de familia llega a 100 familias o alrededor de 350 personas afectado.

El jefe del Centro de Datos e Información de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD), DKI Yakarta, Mohamad Yohan, dijo que el incendio ocurrió alrededor de las 16.30 horas y se extinguió con éxito a las 18.42 horas.

«La sospecha temporal es que el incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico», dijo.

Un total de 14 residentes resultaron heridos. Han recibido ayuda. Luego, todos los residentes afectados fueron evacuados al lugar de evacuación en Taman Jati Field, RT 011 RW 04, Jatipulo Village.

El proceso de manipulación fue realizado masivamente por 21 unidades del Servicio de Bomberos y Salvamento (Disgulkarmat), asistidas por personal de P2B BPBD, PMI, Oficina de Salud de AGD, Dishub, Satpol PP, PLN, PSKB/Tagana Dinsos, Policía del Sector y Koramil local.

Las pérdidas estimadas debido a este desastre se estiman en 1.300 millones de IDR. BPBD DKI Jakarta garantiza que los residentes afectados reciban asistencia y tratamiento de emergencia, incluidas las necesidades logísticas y médicas.

BPBD DKI Jakarta insta a los residentes a permanecer alerta y cuidadosos sobre los peligros potenciales de la electricidad, especialmente durante la temporada de lluvias o condiciones climáticas extremas.