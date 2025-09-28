





Las Naciones Unidas reimpusieron las sanciones a Irán la madrugada del domingo por su programa nuclear, apretando aún más la República Islámica a medida que su gente se encuentra cada vez más a la altura de los alimentos que necesitan para sobrevivir y preocuparse por su futuro. Después de que la diplomacia de último minuto falló en el YLas sanciones entraron en vigencia el domingo a las 0000 GMT (8 pm este).

Las sanciones volverán a congelar los activos iraníes en el extranjero, detener los acuerdos de armas con Teherán y penalizar cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas. Se produjo a través de un mecanismo conocido como «Snapback», incluido en el acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales, y se produce cuando la economía de Irán ya está tambaleándose.

La moneda rial de Irán se encuentra en un récord bajo, aumentando la presión sobre los precios de los alimentos y haciendo que la vida diaria sea mucho más desafiante. Eso incluye carne, arroz y otros alimentos básicos de la mesa de la cena iraní. Mientras tanto, la gente se preocupa por una nueva ronda de lucha entre Irán e Israel, así como potencialmente por los Estados Unidos, ya que los sitios de misiles golpeados durante la guerra de 12 días en junio ahora parecen ser reconstruidos.

Los activistas temen una creciente ola de represión dentro de la República Islámica, que, según los informes, ha ejecutado a más personas este año que en las últimas tres décadas. Sina, el padre de un niño de 12 años que habló con la condición de que solo su primer nombre se use por temor a las repercusiones, dijo que el país nunca ha enfrentado un momento tan desafiante, incluso durante las privaciones de la guerra de Irán-Irak de la década de 1980 y las décadas de sanciones que llegaron más tarde.

«Desde que tengo memoria, hemos estado luchando con las dificultades económicas, y cada año es peor que el anterior», dijo Sina a The Associated Press. «Para mi generación, siempre es demasiado tarde o demasiado temprano» Nuestros sueños se están escapando «. Snapback fue diseñado para ser a prueba de vetas en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que significa que China y Rusia no pudieron detenerlo solo, ya que tienen otras acciones propuestas contra Teherán en el pasado.

Francia, Alemania y el Reino Unido desencadenó Snapback sobre Irán hace 30 días por su mayor restricción de monitoreo de su programa nuclear y el punto muerto sobre sus negociaciones con los Estados Unidos.

Irán se retiró aún más de la Agencia Internacional de Energía Atómica que monitorea después de la guerra de Israel en el país en junio, que también vio a los Estados Unidos atacar a los sitios nucleares en la República Islámica. Mientras tanto, el país aún mantiene una reserva de uranio enriquecida hasta un 60 por ciento de pureza `A un paso corto y técnico de los niveles de grado de armas del 90 por ciento` eso es lo suficientemente en gran medida como para hacer varias bombas atómicas, si Teherán elige correr hacia la armas.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico, aunque Occidente y OIEA dicen Teherán Tenía un programa de armas organizado hasta 2003. Teherán ha argumentado además que las tres naciones europeas no deberían poder implementar Snapback, señalando en parte a la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018, durante el primer mandato de la administración del presidente Donald Trump.

«La administración Trump parece pensar que tiene una mano más fuerte después de los ataques, y puede esperar a que Irán regrese a la mesa», dijo Kelsey Davenport, experta nuclear de la Asociación de Control de Armas con sede en Washington. «Dado el conocimiento que tiene Irán, dados los materiales que permanecen en Irán, esa es una suposición muy peligrosa».

También quedan riesgos para Irán, agregó: «A corto plazo, expulsar el OIEA aumenta el riesgo de error de cálculo. Estados Unidos o Israel podrían usar la falta de inspecciones como pretexto para más ataques». Irán recordó el sábado a sus embajadores en Francia, Alemania y el Reino Unido para consultas antes de que las sanciones se reimpusieran, informó la agencia estatal de noticias IRNA. Las secuelas de la Guerra de June condujeron los precios de los alimentos en Irán, poniendo la carne ya cara fuera del alcance de las familias más pobres.

El gobierno de Irán puso una inflación anual general en 34.5 por ciento en junio, y su centro estadístico informó que el costo de los alimentos esenciales aumentó más del 50 por ciento durante el mismo período. Pero incluso eso no refleja lo que la gente ve en las tiendas. Los frijoles de pinto triplicaron en un precio en un año, mientras que la mantequilla casi se duplicó. El arroz, un elemento básico, aumentó más del 80 por ciento en promedio, alcanzando el 100 por ciento para las variedades premium. El pollo entero aumenta un 26 por ciento, mientras que la cerveza y el cordero subieron un 9 por ciento.

«Todos los días veo nuevos precios más altos de queso, leche y mantequilla», dijo Sima Taghavi, madre de dos hijos, en un supermercado de Teherán. «No puedo omitirlos como frutas y carne de mi lista de comestibles porque mis hijos son demasiado jóvenes para ser privados». La presión sobre los alimentos y los temores sobre la reanudación de la guerra ha visto a más pacientes que se dirigen a psicólogos desde junio, medios locales en Irán han informado.

«La presión psicológica de la guerra de 12 días por un lado, y la inflación fugitiva y los aumentos de precios por el otro, han dejado a la sociedad agotada y desmotivada», dijo la Dra. Sima Ferdowsi, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Shahid Beheshti, dijo el periódico Hamshahri en una entrevista publicada en julio.

«Si la situación económica continúa de esta manera, tendrá graves consecuencias sociales y morales», advirtió, y el periódico señala que «las personas pueden hacer cosas que nunca pensarían en hacer en circunstancias normales para sobrevivir».

