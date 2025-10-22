Un implante ocular ayuda a las personas ciegas a leer de nuevo en un innovador ensayo







Un implante ocular podría ayudar al ciego leer de nuevo. Los ensayos encontraron que el 84 por ciento de los participantes podía reconocer letras, números y palabras usando el dispositivo.

El procedimiento comienza con la eliminación del gel vítreo del ojo. Luego se inserta un microchip debajo de la retina.

Los pacientes utilizan gafas de realidad aumentada conectadas a una computadora que se lleva en la cintura. La cámara de las gafas capta escenas visuales y las proyecta en forma de haz en el chip.

La IA los convierte en señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro, creando percepción visual.

