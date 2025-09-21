‘Un hombre tonto’ de Bangladesh obtiene un acuerdo de coproducción de Taiwán

Cineasta de Bangladesh Abu Shahed EmonProyecto de pasión «Un hombre tonto«Finalmente se está moviendo hacia la producción después de más de una década en desarrollo, con el Flash Forward Entertainment de Taiwán a bordo como socio de coproducción internacional.

La película sigue a Yakub, quien siempre soñó con convertirse en policía, pero considera que su libertad tan esperada tiene un costo brutal cuando escapa accidentalmente con el corredor de la muerte durante la caída de una dictadura. En una nación sin ley donde la policía es cazada y la justicia ya no existe, la insignia que una vez adoró puede convertirse en la razón por la que muere.

Para Emon, el proyecto representa un terreno profundamente personal. «‘Un hombre tonto’ no es una película que elegí hacer: es una película que ha vivido dentro de mí durante más de una década», dice el director. «Desde que escribí el primer borrador en 2011, me ha seguido como una sombra tranquila, negándose a irse. Lo que comenzó como una historia simple sobre un hombre burlado de su nombre se ha transformado en algo mucho más profundo: una meditación sobre el legado, la vergüenza y la carga de la identidad dentro de un sistema roto».

El proyecto ganó por primera vez el reconocimiento internacional en 2011 cuando recibió el Fondo Asiático de Cinema para el Desarrollo y fue seleccionado para el mercado de proyectos asiáticos. En APM, también ganó el Fondo del Festival de Cine de Göteborg, marcando un comienzo impresionante y atrayendo una fuerte atención internacional.

Sin embargo, el proyecto se dejó de lado cuando Emon se centró en su función de debut «Jalal’s Story» (2014), que se convirtió en la primera película de Bangladesh en competir en la nueva competencia de Currents de Busan y luego representó a Bangladesh como su presentación oficial de Oscar en 2016. Durante este período, Emon también estaba cursando estudios en la Universidad Nacional de Artes de Corea.

«A Foolish Man» resurgió en 2016 cuando fue seleccionado para Film Bazaar en India y participó en el Laboratorio de Puertas Abiertas en el Festival Internacional de Cine de Locarno. A pesar de obtener un impulso significativo y un mayor desarrollo de guiones, la película permaneció sin pasión debido a los crecientes compromisos de Emon como cineasta y productor, y luego las interrupciones de Covid-19.

En los años intermedios, Emon se estableció como una de las principales voces independientes de Bangladesh. Sus tres obras principales: «Jalal’s Story» (2014), «Sincerely Thuye, Dhaka» (2018), y «No tierra debajo de los pies» (2021), todos representaban a Bangladesh en los Oscar en 2016, 2020 y 2023, respectivamente. Los dos últimos proyectos fueron producidos por Emon y se inclinaron en Busan. También dirigió la aclamada serie web «Merces» (2023) y construyó una notable carrera productora.

La relevancia contemporánea de la historia se hizo particularmente clara para Emon después de trastornos políticos recientes. «En 2024, cuando el gobierno de Bangladesh cayó, vi televisión con incredulidad», dijo. «Vi imágenes que se hicieron eco del mundo que había imaginado hace años: estaciones de policía vacías, civiles que mantienen el orden, el caos y el silencio en igual medida. Me di cuenta de: ‘Un hombre tonto’ ya no es un drama pasado. Es una tragedia contemporánea».

Productor veterano Patrick Mao Huang Of Flash Forward Entertainment ha tenido películas seleccionadas por festivales en todo el mundo, incluidos Cannes, Venecia, Berlinale, Toronto, Busan, Rotterdam, Tribeca, Nantes, Shanghai, Edimburgo, Hong Kong, Taipei Golden Horse Film Festivals y ganaron numerosos premios. Tenía tres películas en el 2024 Festival Internacional de Cine de BusanIncluyendo «As the River Goes By» de Hu Zhaoxiang, «Pierce» de Nelicia Low, «Pierce» y el ganador de Amanda Nell Eu «Tiger Stripes».

Huang encontró el proyecto nuevamente cuando Emon lo lanzó en el Festival de Cine Internacional del Mar Rojo en noviembre de 2024. «Al principio, dudé, ya estaba apegado a varios proyectos del sur de Asia», dijo Huang. «Pero una vez que leí el guión, inmediatamente entendí por qué esta historia se ha mantenido viva durante tanto tiempo».

Huang señaló que si bien la idea central se ha mantenido intacta desde su inicio, Emon ha contemporizado ciertos entornos para dar la frescura de la película para el público de hoy. «El cambiante paisaje político y social en Bangladesh, y en el sur de Asia, más ampliamente, solo ha hecho que la historia sea más resonante», agregó. «En un momento en que las preguntas de clase, poder y justicia dominan el discurso global, este es exactamente el tipo de película que exige hacer».

La coproducción internacional entre Bangladesh y Taiwán será producida por Flash Forward Entertainment en asociación con Golpo Rajjo Films y Batayan Productions de Bangladesh, con Emon y Tahrima Khan que representan a las dos organizaciones de Bangladesh. Los productores tienen financiamiento inicial asegurado y están buscando socios adicionales para poner el proyecto a la producción.