Un hombre se pierde en un laberinto en una ingeniosa adaptación al juego

Dado que pocos videojuegos en primera persona hacen una transición exitosa a la pantalla grande, es sorprendente lo fácil Genki Kawamura‘s «Salir 8«Hace que se ve. Desviaciones deliberadas de la norma previamente establecida.

Si bien las comparaciones con la ciencia ficción de culto «Cube» son inevitables, «Exit 8» es más simple, más limpia y menos molesta al razonar la premisa. En cambio, el truco aquí es que, en ausencia de la dimensión en primera persona, Kawamura y el coguionista Kentaro Hirase agregan un componente psicológico a la narración de la tercera persona. Aquí, la situación del protagonista es indicada por su estar en un punto de inflexión de su vida, o más bien, porque esto es «Salida 8», un punto de giro, giro y girando nuevamente.

Nuestro héroe, solo que se conoce como The Lost Man (la estrella de J-Pop Kazunari Ninomiya en una actuación bien juzgada arrugada-everyman), está en el tren cuando es testigo de un empresario dominante que acosa a una joven madre sobre su bebé llorando y no puede intervenir. Poco después, se cae y toma una llamada de su ex, que está embarazada y espera sus pensamientos sobre qué hacer al respecto. Así que se ha sumido en preocupación, y le lleva un tiempo notar que de repente está solo en una pesadilla rectilínea de pasillos subterráneos de azulejos blancos, cortesía del diseño de producción sádicamente agudo de Ryo Sugimoto, y que seguir la señalización amarilla suave hacia la salida eventualmente lo terminará donde comenzó.

En realidad, Lost Man no está solo; Un hombre delgado que lleva un maletín (Yamato Kochi) camina impasivamente por él en el mismo momento cada vez que llega a uno de los pasillos. Y más tarde, también aparecen otros vagabundos, pero sus interacciones con ellos están vigorizadas, como si fueran personajes no jugadores (NPC). Como en el juego, la única opción activa que el hombre perdido puede hacer, por lo tanto, es avanzar o duplicar, y pronto aparece un póster que le dice cómo ejercer ese libre albedrío limitado. Cada vez que ve una anomalía, debe revertir el curso. Si nada se va a saber, debe continuar, y de esta manera navegará con éxito los ocho niveles y llegará a una salida real. Sin embargo, hazlo mal, y se restablece al principio y todo su progreso se deshace.

Operando con el mismo principio pegadizo que impulsa mil juegos de objeto oculto o de punto de la diferencia, ahora nosotros, junto con el hombre perdido, comenzamos a analizar obsesivamente cada cuadro para posibles desviaciones. ¿Fueron los carteles del metro en ese mismo orden la última vez? ¿Esa puerta siempre se sentó entre dos ventilaciones de aire? ¿Por qué caminar al hombre de repente de repente de pie, y cuándo comenzó a usar esa espantosa sonrisa?

Hay una importancia de las imágenes planas y brillantes de DP Keisuke Imamura que crea una inquietud hiperreal aún más incómoda por ser el polo opuesto de las curvas oscuras y las profundidades oscuras habituales de una película de terror. Y la editora Sakura Seya hace un trabajo rápidamente eficiente al hacer que la tira del metro-corridor Moebius se sienta no solo plausible, sino sólidamente real, con solo algunos desarrollos posteriores que permiten cualquier variación en el estilo o el ritmo de disparo.

Pero en el momento en que podríamos estar comenzando a inquietarse un poco con el progreso errático de lost Man, Kawamura hace que su narrativa más atrevida salte de repente cambiando a los protagonistas, tal vez todos esos NPC no fueron en realidad NPC, sino otros «jugadores» atrapados en el mismo limbo psicológico y físico por razones diferentes, poco personales. Sin embargo, todas esas razones tienen una dimensión moral o ética, lo que en algunos casos conduce a desarrollos bastante conmovedores que en su camino iluminan aún más el dilema del hombre perdido.

Eso no es para exagerar la profundidad o la naturaleza emotiva de un pequeño viaje divertido que utiliza psicología de barrera ancha como una excusa para una elegante caja de rompecabezas que, una vez resuelta, no requiere más pensamiento. Al igual que el juego, que es popular como una especie de un solo sin mucha reproducción, «Exit 8» está diseñado para desviar por un corto tiempo y lo hace fácilmente, con Kawamura demostrando ser un asesor muy juicioso de cuán poca historia de fondo, explicación de la trama y desarrollo de personajes con el que puede salirse con la suya y aún mantenernos comprometidos. Pero si bien no pretende una gran filosofía, la escasez de la película le da cierta millaje como una alegoría de cómo cambiar las cosas es la única forma de romper un ciclo de pensamiento destructivo y circular. En una época de pensamiento grupal cada vez más ineludible y conformidad, «Salir 8» quiere que aceptes la anomalía.