Un hombre muere tras ser golpeado con un martillo por su propio cuñado, provocado por fumar

Jacarta – Un hombre llamado Bayu Satrio Perdana (39) fallecido en su casa en Jalan Rawa Bambu II, Pasar Minggu, sur de Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025 por la mañana. Víctima Se cree que murió producto de un golpe. martillo hierro por su propio cuñado, Arif Rachman Hakim (30).

Los residentes lo aseguraron inmediatamente. autor Poco después, huyó del lugar.

«El autor logró escapar saltando el muro hacia la cocina, pero fue atrapado por los residentes y entregado a la policía de Pasar Minggu», dijo el jefe de policía de Pasar Minggu, comisario Anggiat Sinambela, cuando se confirmó el sábado 25 de octubre de 2025.

Anggiat explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 00.30 horas en la casa de la víctima. Según el testimonio de una testigo, también esposa de la víctima, de iniciales H, de 39 años, el hecho comenzó cuando la víctima reprendió al perpetrador que se encontraba fumando en la habitación.

«El testigo también lo reprendió de buena manera, pero la víctima le dijo: deja que tu hermana fume en la habitación y luego nos mudaremos de esta casa», explicó Anggiat.

Añadió que estas palabras en realidad provocaron la ira del perpetrador. En estado emocional, el perpetrador tomó un martillo de hierro que pesaba alrededor de 5 kilogramos de la trastienda e inmediatamente golpeó a la víctima en la cabeza. H intentó intervenir, pero mi mano también fue golpeada por un martillo.

Como resultado del duro golpe, dijo Anggiat, la víctima sufrió graves heridas en la cabeza, lo que provocó que la parte posterior de la cabeza estallara y sangrara y supurara tejido cerebral. Cuando la encontraron, la víctima sólo vestía pantalones cortos grises y estaba muerta.

Además, según Anggiat, durante el interrogatorio inicial, el autor admitió que guardaba rencor a su cuñado desde hacía mucho tiempo. Actualmente, el perpetrador se encuentra detenido en la policía de Pasar Minggu y acusado de asesinato, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

«El autor admitió que la víctima lo regañó a menudo y se sintió presionado hasta que finalmente desahogó sus emociones la noche del incidente», explicó el comisario de policía Anggiat.