Un hombre fue asesinado a golpes en Makassar en Nochevieja por petardos

MacasarVIVA – El Departamento de Policía de la ciudad de Makassar está persiguiendo al presunto autor. paliza residente de Gowa Regency hasta que la víctima murió la noche del cambio Año Nuevo 2026 en Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi del Sur.

«Es cierto, hubo un caso de palizas. Varios jóvenes fueron golpeados. Está en desarrollo», dijo el viernes el jefe de relaciones públicas de la policía de Makassar, Kompol Wahiduddin, a los periodistas en la jefatura de policía de Makassar.

Se sabe que la víctima es un hombre con las iniciales MFS (19), residente de Gowa Regency, Sulawesi del Sur. Fue atacado cuando conoció a su novia en Jalan Kerung-kerung mientras celebraba la víspera de Año Nuevo el jueves 1 de enero de 2026.

Ilustración de persecución/golpes/enfrentamientos. (especial/VIVA) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

La familia dijo que esa noche la víctima se encontraba en la calle acompañando a su novia vendiendo delicias culinarias. Sin embargo, durante un espectáculo de fuegos artificiales, los petardos apuntaron hacia él y luego explotaron.

Sintiéndose perturbada, la víctima se dirigió hacia la persona que estaba haciendo estallar los petardos, pero desafortunadamente, varios jóvenes inmediatamente se confabularon contra la víctima, causando conmoción.

La víctima fue golpeada por los agresores, algunos de los cuales portaban cuchillos afilados. La víctima fue apuñalada por el agresor y le golpeó la cintura.

«La víctima era mi primo, hubo varias personas que fueron golpeadas. Sucedió en la víspera de Año Nuevo. Fue por los petardos en la dirección de las ventas de su novia. Le dije (que se lo recordara), pero corrió hacia allí», dijo Rifki, uno de los familiares de la víctima.

La víctima se encontraba en estado crítico porque perdió mucha sangre. La policía que llegó al lugar controló inmediatamente la situación y luego evacuó a la víctima del lugar al hospital. Sin embargo, la víctima fue declarada muerta antes de recibir atención médica.

Según la información obtenida, las autoridades han detenido a varios presuntos autores que presuntamente se confabularon contra la víctima.

Sin embargo, la policía aún no ha hecho una declaración oficial, ni siquiera anunciando y liberando a los presuntos autores, porque la investigación aún está en curso. (Hormiga)