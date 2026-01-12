Un hombre de Indore muere después de que la cuerda de una cometa le cortara la garganta mientras andaba en bicicleta







Un hombre de 45 años murió después de que la cuerda de una cometa le cortara el cuello mientras andaba en bicicleta en IndoreMadhya Pradesh. Según el SHO de la comisaría de Tilak Nagar, Manish Lodha, el fallecido ha sido identificado como Raghuveer Dhakar y el incidente ocurrió entre Khajrana Chowk y Bengali Chowk.

«Recibimos información de que un ciclista había muerto después de que le cortaran la garganta con la cuerda de una cometa. Inmediatamente acudimos al hospital al recibir esta información. El nombre dado es Raghuveer Dhakar, que tiene 45 años… Se informa que el incidente ocurrió entre Khajrana Chowk y Bengali Chowk…», dijo Lodha.

Mientras tanto, ha salido a la luz una negligencia grave en el pabellón de tórax del hospital Maharaja Yashwant Rao (MY), administrado por el gobierno, en Indore, donde una enfermera supuestamente cortó el pulgar de un bebé de un mes y cuarto ingresado en departamento de pediatría mientras intentaba quitarle venflón de la mano al niño, dijo un funcionario de salud.

El niño estaba bajo tratamiento por neumonía. Poco después, el niño fue trasladado al Hospital de Súper Especialidades, donde los médicos del MGM Medical College realizaron una cirugía para volver a colocar el pulgar amputado. Las autoridades dijeron que la cirugía fue exitosa y que el estado de salud del bebé es estable. Tras el incidente, se han iniciado acciones contra el personal afectado. El oficial de enfermería Arti Kshetri ha sido suspendido y se le han dado instrucciones de retener los salarios de otras tres enfermeras durante un mes.

El Dr. Arvind Ghanghoria, decano del MGM Medical College, dijo a ANI: «Tan pronto como me enteré del asunto, le ordené al superintendente de MY Hospital que constituyera un comité de investigación para investigar el asunto y presentar un informe dentro de las 24 horas. Una enfermera fue a retirar un venflon del hospital. infantil mano y lo aseguró con una venda adhesiva de dynaplast, intentó cortárselo, durante lo cual le cortaron el pulgar al niño».

«Inmediatamente después del incidente, el niño fue trasladado al Hospital de Superespecialidades y los médicos del MGM Medical College realizaron una cirugía y le volvieron a colocar el pulgar con éxito. El niño tiene actualmente un mes y cuarto y fue ingresado debido a una neumonía. Anteriormente, el bebé estaba conectado a un respirador, pero ahora su condición es buena. En vista de la negligencia, el oficial de enfermería Arti Kshetri ha sido suspendido», dijo Ghanghoria.

