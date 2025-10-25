Un hombre de Bogor es víctima de explotación en Camboya, aquí está la cronología

Jacarta – Un hombre de Bogor, Java Occidental (Java Occidental) se convirtió víctima explotación sindical fraude De Camboya. Aunque estén bajo protección Embajada de Indonesia En Phnom Penh, los sindicatos siguen amenazando a las víctimas.

Firman, el padre de la víctima, explicó que el incidente comenzó cuando su hijo trabajaba en Singapur. La víctima, de 26 años, trabajó en una empresa durante un mes.

Sin embargo, Firman dijo que la comunicación con la víctima se perdió el viernes 17 de octubre de 2025.

«En Singapur me ofrecieron un trabajo en una oficina. Hasta entonces, es cierto que trabajo en una oficina como persona de atención al cliente», dijo Firman cuando fue contactado el sábado 25 de octubre de 2025.

Firman explicó que la víctima fue invitada por uno de sus amigos a viajar en avión. Sin embargo, se dice que la víctima acababa de darse cuenta de que estaba en Camboya y fue secuestrada frente a una panadería y luego llevada a la fuerza a la frontera entre Camboya y Vietnam en la ciudad de Bavet.

«No se dio cuenta hasta que llegó a una tienda y al día siguiente fue secuestrado frente a la tienda, tomado como rehén y obligado a realizar trabajos forzados por fraude en línea», dijo Firman.

Por otro lado, Firman todavía está esperando el proceso de repatriación de su hijo de Camboya a Indonesia por parte de la Embajada de Indonesia.

«Por ahora es sólo WA. Pero si ves a personas que no conoces, quedarán traumatizadas. Así que mantente alerta», dijo Firman.

De la captura de pantalla mostrada por Firman, su hijo escribió a través de un mensaje de WhatsApp con un número desconocido.

A Firman se le mostró este mensaje de terror cuando su hijo logró escapar de la ubicación del sindicato que explotaba a ciudadanos indonesios que se veían obligados a trabajar para cometer fraudes en línea.

«Lo tomaron como rehén y lo obligaron a realizar trabajos forzados por fraude en línea. Hasta que finalmente pudo hacerlo. borroso «Tenía planes de escapar, porque fue asignado a pedir comida en línea y recoger comida frente a la tienda, el martes 21 de octubre de 2025 a las 20:00 hora local», dijo Firman.

«Como de costumbre, mi hijo pidió comida online junto con un amigo que estaba en el mismo barco. La comida llegó alrededor de las 05.00 de la mañana antes de que pudiera pedir un coche para salir a las 19.00 horas hacia la embajada de Indonesia. Finalmente llegué a la embajada de Indonesia», explicó.