Un hombre de 22 años asesinado a tiros cerca de una universidad en el área de bienvenida del noreste de Delhi

Un hombre de 22 años fue asesinado a tiros cerca de una universidad en el área de Welcome, al noreste de Delhi, dijo la policía el miércoles.

Según la policía, el fallecido fue identificado como Amanullah Qureshi, residente de Maujpur.

Se informó de un incidente de disparo durante la noche del 19 al 20 de mayo en el área de Welcome, agregó.

Un equipo policial se apresuró al lugar cerca de una universidad y descubrió que los familiares del herido ya habían sido trasladados al Hospital GTB, donde los médicos lo declararon muerto, dijo un oficial.

Los expertos forenses inspeccionaron la escena del crimen y recogieron pruebas, dijo la policía.

En la comisaría de policía de Welcome se ha registrado un caso en virtud del artículo 103(1) (Asesinato) de Bharatiya Nyaya Sanhita y los artículos pertinentes de la Ley de Armas, añadieron.

Se han formado varios equipos para identificar y detener a los acusados ​​involucrados en el incidente, dijo la policía, añadiendo que se están llevando a cabo más investigaciones.

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