Un hombre coreano viral que vende cilok anda en bicicleta y echa un vistazo a su mercancía.

Corea Sur, VIVA – Los usuarios de las redes sociales de TikTok están sorprendidos por hombre coreano vendedor de cilok. Curiosamente, el hombre conocido como Hengnim vende cilok en bicicleta por la ciudad de Ansan, Corea del Sur.

Citando la cuenta de TikTok @initialR, la bicicleta de Hengnim se puede ver transformada como un vendedor ambulante de cilok en Yakarta, pero más moderna. En la parte trasera de la bicicleta de Hengnim hay una caja grande especial que puede mantener la temperatura de los alimentos. Si abres la caja, habrá otra caja grande que contiene cilok y tofu y una caja blanca grande que contiene salsa de maní cilok. La bicicleta también está equipada con la inscripción CILOK en los lados izquierdo, derecho y trasero de la caja.

El video también muestra cuán hábil fue Hengnim al insertar el cilok con una brocheta en el plástico.

«Cilok alrededor, genial», dijo el propietario de la cuenta.

En una breve conversación entre el propietario de la cuenta y el hombre, Hengnim admitió que era un hombre nativo de Corea. Sin embargo, se casó con una esposa de Indonesia.

«¿Es esto coreano genuino y auténtico?» preguntó el propietario de la cuenta.

«Originalmente coreana, esposa de Indonesia», respondió el vendedor de cilok.

Según la conversación entre los dos, Hengnim estaba vendiendo su cilok casero en el área de Ansan. Se sabe que la propia Ansan es una de las zonas habitadas por muchos ciudadanos indonesios. A menudo se hace referencia a Ansan como «aldea indonesia» porque es el centro de concentración de trabajadores migrantes indonesios (PMI) en Corea del Sur. En esta ciudad se reúnen muchos indonesios, especialmente en días festivos, para mantenerse en contacto y encontrar diversas instalaciones similares a las de Indonesia, como comida típica indonesia y eventos culturales.

«Sí (vender en Ansan)», dijo Hengmin.

En cuanto al precio, una porción de cilok se vende por 10 mil wones o el equivalente a Rp. 116 mil.

«Diez mil por bolsa», dijo.

No sólo vender en bicicleta. Hengnim dijo que los indonesios que estén en Corea y quieran comprar cilok pueden realizar el pedido directamente por teléfono. Incluso su bicicleta está equipada con su número de teléfono móvil para aquellos que quieran pedir cilok.