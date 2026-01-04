Un hindú sucumbe a las heridas tras un ataque en Bangladesh







Khokon Chandra Das, el hindú de Bangladesh que fue atacado con armas punzantes y quemado, murió hoy tras luchar por su vida en un Daca hospital, dijo su familia. Khokon Das tenía un negocio de medicina y banca móvil en su pueblo, a 150 kilómetros de Dhaka.

El ataque ocurrió cuando regresaba a casa después de cerrar su tienda el miércoles 31 de diciembre de 2025. Logró saltar a un estanque que ayudó a apagar las llamas que casi envolvieron su cabeza y su rostro. Después de eso, los atacantes huyeron. Los lugareños lo llevaron primero a un hospital cercano, antes de que los médicos decidieran enviarlo a un hospital más grande en Dhaka.

«No tenemos ninguna disputa con nadie sobre ningún tema. No entendemos por qué mi marido fue repentinamente atacado», dijo Seema Das, esposa de Khokon Das. El nombre de Khokon Das está ahora en una lista cada vez mayor de Hindúes en esta nación de mayoría musulmana afectada por la crisis, que han sido brutalmente atacados y asesinados supuestamente por motivos religiosos. El gobierno de Bangladesh dijo en un comunicado que seguía comprometido a proteger a las minorías.

