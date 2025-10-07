Un gran incendio en Jayapura Old Kodam, docenas de casas de residentes Cire

Jayapura, Viva -Los del personal de Polri y TNI trabajan juntos para extinguir el gran fuego que golpeó el antiguo complejo Kodam, Jayapura, Papua, el lunes (10/10/2025). El fuego también se arrastró a las áreas residenciales alrededor de la ubicación.

En su declaración oficial, la policía nacional dijo que había actuado rápidamente para responder al incidente. La Dirección de la Policía Regional de Samapta Papua inmediatamente movilizó una unidad de cañón de agua blindado (AWC) junto con el personal de la patrulla del Kancil 5.0 Spear Precision hasta el punto de fuego.

Poco después, dos unidades AWC adicionales de la policía de Brimob y Jayapura City también se desplegaron en la ubicación, de modo que se desplegaron un total de tres unidades AWC para ayudar al proceso de extinción de incendios.



El fuego del antiguo complejo Jayapura Kodam se extendió a las casas de los residentes

Los tres hicieron un apagón de varios lados de manera coordinada con soldados TNI en el complejo. La presencia de la unidad AWC es un refuerzo importante para resistir la tasa de fuego antes de extenderse más ampliamente a otros bloques de la casa.

Mientras tanto, los bomberos de la ciudad de Jayapura operan al menos tres autos Damkar, asistidos por ocho suministro de agua para garantizar que la presión del agua permanezca estable durante el proceso de apagón. Esta sinergia acelera el enfriamiento de los carbones que son difíciles de alcanzar y evita que el fuego se vuelva hacia atrás cuando cambia la dirección del viento.

A las 10:30 CET, aproximadamente una hora después de que se vio por primera vez el fuego, las llamas fueron domesticadas con éxito. El proceso de enfriamiento continúa asegurándose de que no quede punto de acceso.

El éxito de este apagón es un resultado tangible de una rápida colaboración entre la Policía Nacional y el TNI que se dedica a un comando integrado en el campo. Los oficiales trabajaron de la mano para conquistar el incendio que había amenazado más asentamientos.

La Policía Nacional también aseguró que no hubiera bajas en este incidente. Sin embargo, los datos de campo registraron temporalmente de 19 a 22 unidades de vivienda, se quemaron, con una pérdida estimada de miles de millones de rupias.

Los oficiales de policía han instalado líneas policiales alrededor de la ubicación y comenzaron el proceso de investigación junto con Pomdam XVII/Cenderawasih para descubrir la causa del incendio. (ENTRE)