Arnold Schwarzenegger se le pidió su reacción al asesinato de Charlie Kirk mientras habla en un evento en la Universidad del Sur de California el lunes.

«Estaba muy, muy molesto porque la vida de alguien fue tomada porque tiene una opinión diferente. Es increíble», dijo el actor y ex gobernador de California al presidente interino de la USC, Beong-soo Kim. «Este fue un gran comunicador, un gran defensor de la derecha, por las causas republicanas. Tenía una excelente manera de comunicarse con los estudiantes que estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con él».

Kirk recibió un disparo el 10 de septiembre mientras debatía a los estudiantes en la Universidad de Utah Valley como parte de su campaña «Demuest Me Morre». El experto conservador y el punto de inflexión de los Estados Unidos fueron trasladados al hospital y pronunciado muerto unos 90 minutos después. El sospechoso de tiroteo, Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado el martes de asesinato agravado mientras los fiscales buscan la pena de muerte.

«Es un ser humano. Una vida humana se ha ido», dijo Schwarzenegger sobre Kirk. «Y él era un gran padre, un gran esposo. Estaba pensando en sus hijos. Solo leerán sobre él ahora, en lugar de que les leyera historias a la hora de acostarse».

Schwarzenegger dijo que estaba «conmocionado» cuando vio la noticia de la muerte de Kirk y ha prestado atención a los debates sobre cómo Estados Unidos puede poner fin a la violencia política.

«Tenemos que reconocer que la causa de todo esto son las compañías de redes sociales que nos están dividiendo, las principales compañías de medios que nos están dividiendo», dijo. «Los partidos políticos: los demócratas que nos están dividiendo, los republicanos que nos están dividiendo. Nos golpean desde tantos ángulos diferentes, y tenemos que tener mucho cuidado de que no nos acerquemos a ese acantilado. Porque cuando caes por ese acantilado, allí, no hay democracia».

En declaraciones a una sala llena de estudiantes universitarios, Schwarzenegger enfatizó el poder de las personas que toman medidas y se reúnen con personas en el lado opuesto del pasillo político. «La gente puede cambiar esto», dijo.

Vea la conversación de «Diálogo del Día del Día de la Democracia» de Schwarzenegger en su totalidad a continuación.