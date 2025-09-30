Un festival con corazón y propósito, enraizado en voces juveniles

Cuando la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Sharjah para Niños y Jóvenes lanza su alfombra verde el 6 de octubre, no perseguirá Star Power o Celebrity Glitz. En cambio, bajo el liderazgo de Sheikha Jawaher Bint Abdellah Al QasimiEl festival ha construido una reputación como plataforma con «un corazón y propósito», impulsado por la educación, el intercambio cultural y el compromiso de amplificar las voces jóvenes.

Lanzado en 2012 a instancias de Su Alteness Sheikha Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi, esposa del gobernante de Sharjah, el festival comenzó como el primer evento en el Golfo dedicado exclusivamente al cine infantil. El director recuerda: «La gente no era tan consciente de que había diferentes tipos de películas infantiles. Hay documentales, hay cortos, diferentes tipos de animación».

Ella enfatiza que la visión siempre fue distinta de otras exhibiciones regionales. «Su Alteza imaginó un festival con un propósito diferente», explica. «Está arraigado en la educación, la cultura e inspiración para los niños y los jóvenes».

Desde un punto de partida de proyecciones principalmente en su año de debut, el festival se ha convertido constantemente en un evento de múltiples ideales con paneles, talleres y miles de presentaciones. «Ahora, tenemos alrededor de 100 invitados, cineastas, directores y celebridades que entran y comparten conocimiento», reflexiona Sheikha Jawaher. «Tenemos paneles de discusión, tenemos miles de niños que vienen de escuelas de todo los EAU para asistir, ver películas y discutirlas». Desde 2013, el inicio del festival, el evento ha dado la bienvenida a un total de 236,254 invitados.

La edición de este año mostrará 76 películas de 26 países, seleccionadas de más de 1,700 presentaciones, incluida la participación por primera vez de São Tomé y Príncipe, Ecuador y Belice. Tres estrenos de Medio Oriente están programados para la alfombra verde, incluida la cineasta saudita «Hajeer», la animación holandesa «Miss Moxy», y un drama surcoreano de Suryeon Jung relatando la historia de una niña de 10 años aislada del mundo. Al margen, un programa emergente contará con talleres que van desde los cómics emiratíes hasta una gira de fotografía y documentación, mientras que los paneles y las sesiones principales profundizarán en el papel del cine en la configuración de la cultura juvenil. Además, los invitados pueden asistir a un mercado de cine que ofrece a los jóvenes narradores de narradores una plataforma para lanzar proyectos, encontrar colaboradores y explorar caminos para la producción.

Arraigado en la visión cultural de Sharjah

El festival refleja la estrategia cultural más amplia del emirato. «Sharjah siempre ha priorizado la cultura, el conocimiento, la familia y el desarrollo humano», enfatiza Sheikha Jawaher. «Así que queríamos ser una plataforma donde el cine inspira el aprendizaje, el diálogo, el empoderamiento y la inspiración».

Esa misión le ha dado a SIFF una identidad distintiva en un calendario regional lleno de gente. «No estamos aquí para replicar lo que ves en Marrakech o El Cairo», comenta. «Estamos aquí para nutrir voces jóvenes. Eso es lo que nos hace diferentes».

Elevando las perspectivas juveniles

En el centro de la programación hay películas tanto para audiencias jóvenes como, cada vez más, por ellas. «Las películas que proyectamos son para niños y jóvenes, así como para niños», explica Sheikha Jawaher, al tiempo que señala que el porcentaje de la programación que proviene directamente de los cineastas infantiles sigue siendo modesto, pero aumenta constantemente. Tal como está, representan alrededor del 20% de la programación del festival.

Para alentar un trabajo más auténtico, el festival ofrece sesiones de retroalimentación para solicitantes jóvenes cuyas películas no son aceptadas. «Necesitamos ser muy transparentes y muy reales en esta industria», subraya. «Entonces, cuando rechazamos algunas de las películas, explicamos qué pueden hacer para mejorar la calidad. Queremos alentarlas a que se sometan nuevamente».

La curación premia la originalidad y la experimentación. «Nos vemos en primer lugar, por supuesto, por autenticidad», afirma. «También buscamos experimentación audaz, proyectos que elevan la barra más alta y empujan los límites».

Ampliar las conexiones globales

SIFF ha ampliado constantemente su huella internacional, aumentando el número de presentaciones y sus países de origen año tras año. Esa expansión ha llevado a Sheikha Jawaher a establecer un nuevo objetivo: traer países que nunca han participado en SIFF. «Queremos escuchar historias de todos los países del mundo», enfatizó.

En su edición 2024, el festival inauguró el país de honor, con Palestina sosteniendo esa distinción y programación con una serie de películas palestinas. Señaló que los medios a veces cuestionaban si tal opción era demasiado polarizante. “Recuerdo que me preguntaron en las entrevistas:“ ¿No es eso demasiado político? Estás hablando de refugiados. Estás hablando de guerras «, contó ella.» Dije: ‘No somos políticos. Estamos hablando de historias. Nuestros hijos ya no pueden vivir en burbujas. Necesitan saberlo. Necesitan tener una voz para que puedan marcar la diferencia «.

Este año, Corea del Sur será reconocida como el país de honor, con un hilo que explora la historia y la filosofía del cine coreano y su alcance global.

El Festival 2025 también debutará el Congreso de Cine de Niños y Jóvenes, un nuevo foro diseñado para reunir a cineastas, profesionales de la industria y educadores para intercambiar experiencias, abordar desafíos y explorar formas de apoyar mejor el cine centrado en la juventud.

El jurado de SIFF también contará con 16 directores y expertos internacionales, entre ellos la actriz siria Yara Sabri, conocida por su trabajo en aclamadas series dramáticas, y el director de animación de Corea del Sur, Jae Hoon Ahn, mejor conocido por los «Días Green».

Desafíos y crecimiento

Construir conciencia y fomentar la alfabetización mediática ha sido fundamental no solo para la misión de SIFF, sino también en su crecimiento. Aún así, dirigir un festival centrado en la juventud no ha estado sin obstáculos. «Al principio, la gente pensó: ‘¿Por qué estás viendo películas que no son inglesas o árabes?'», Recuerda Sheikha Jawaher. «Con el tiempo y el auge de los títulos coreanos, por ejemplo, más personas están abiertas a ver una película que no está en su idioma, pero que aún tiene los mismos sentimientos. La película aún te hará llorar, si entiendes lo que se dice, ya sea en silencio».

Los padres también a veces resistían películas que mostraban verdades incómodas. Ella cita una instancia en la que una madre se opuso al contenido de una película: «Salió diciendo: ‘¡Dios mío, la película! El niño en la película se comió un guijarro, y ahora mi hijo comerá una piedra. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos?’ Y yo sonreí y dije: «Pero esto es realidad.

En última instancia, el administrador del festival afirma, tales momentos destacan por qué es importante el papel educativo del festival. «No podemos prohibir todo», insiste. «Los niños necesitan comprender las consecuencias, ver la realidad, pero siempre enmarcados dentro del diálogo y la discusión».

Mirando hacia el futuro

En cuanto a la próxima década, Sheikha Jawaher tiene una visión ambiciosa. Para 2030, espera que SIFF sea «una plataforma líder en la región para voces jóvenes, donde cada aspirante a cineasta en el mundo árabe sabe que pueden compartir su trabajo, ganar tutoría y ser parte de la conversación global». Para 2035, agrega: «Espero que sea un punto de referencia global para el cine juvenil. Mi sueño es que los cineastas que comenzaron su viaje en el festival de cine regresarán como mentores».

Para ella, el viaje personal ha sido igual de transformador. «Me ha enseñado que los jóvenes tienen una increíble profundidad de imaginación y resistencia», reflexiona. «Cuando se les da la oportunidad, cuentan historias con honestidad, coraje y creatividad. Me recordó que la narración de cuentos se trata de identidad, conexión y esperanza. Las voces más jóvenes a menudo tienen las verdades más poderosas».

Esa, en última instancia, es la promesa del festival: centrar historias con demasiada frecuencia se pasa por alto y hacerlo con sinceridad. «Nos da una singularidad», afirma. «Somos un festival con corazón y propósito».