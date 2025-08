Un factor clave de Patrick Mahomes podría balancear la temporada de Chiefs

Solo un puñado de meses, el Jefes de Kansas City Salió del campo por la última vez de la campaña 2024-25. Sufriendo una pérdida de supermenque lit por el Super Bowl para el Filadelfia EaglesFue uno de los momentos más vergonzosos del Patrick Mahomes era.

Desde febrero, cada momento posterior se ha enfrentado con venganza como objetivo final. Los Chiefs quieren volver al gran juego esta vez y ganarlo. Tener un liderazgo tan fuerte en su lugar lo hizo obvio esta temporada baja.

El propio Mahomes ciertamente no está evitando ello.

Patrick Mahomes ‘construido diferente’ ayudará a los jefes después de la pérdida del Super Bowl

En una historia para USA TodayMahomes discutió la antes mencionada derrota del campeonato con Jarrett Bell. No es que lo necesitara, pero sufrir una pérdida tan brutal hizo que esta temporada baja fuera aún más fructífera. Tener el dolor de una falla de alto riesgo proporcionó combustible adicional.

Está claro que Mahomes está encendido por otra oportunidad de disputa.

«Simplemente te da un poco más en algunos de los entrenamientos y esas sesiones de películas, para tratar de encontrar las pequeñas cosas para mejorar aún más», dijo Mahomes, según Bell. «Intentas hacer eso cuando tienes éxito, pero al mismo tiempo que tienes éxito a veces puedes ser complaciente. Obviamente, no quieres perder el juego, pero puede darte un poco más de motivación para ser aún mejor».

En la historia de Bell, Mahomes admitió que dejó algunas jugadas en el campo el año pasado. Eso ciertamente está respaldado por los números. En 16 juegos de temporada regular, el dos veces MVP lanzó para 3,928 yardas con 26 touchdowns y 11 intercepciones. Sus yardas por intento (6.8) marcaron un nuevo mínimo.

Eso, combinado sin anillo de Super Bowl en el dedo, creó una bestia para este año. En declaraciones a los medios de comunicación después de una práctica del campamento de entrenamiento del 5 de agosto, el coordinador ofensivo Matt Nagy elogió el impulso competitivo de Mahomes.

«Sí, ese quemado para ganar está en el nivel más alto de probablemente cualquier jugador en la NFL», dijo Nagy. «Ha construido de esa manera de esa manera, y creo que cuando tienes que pasa a estos otros jugadores en el equipo, ofensivo, defensa, equipos especiales y nosotros como entrenadores. Desea asegurarte de que estás haciendo todo lo posible. Es un competidor. Entonces, cada juego va a estar cerca. Cuando lo tengas de tu lado, sabes que te dará una gran oportunidad. A continuación. Solo sé que es un gran estándar que todos tenemos y entrenamos [Andy] Reid está en la parte superior de eso. Entonces, ha sido bueno «.

Este año es personal para Mahomes.

La ofensiva de Kansas City Eying regresa a la forma en 2025-26

No es que la ofensiva de los Chiefs haya sido mala la temporada pasada. Estuvo bien. El problema, sin embargo, es que no estuvo a la altura de la exageración de un emparejamiento de Mahomes-Reid. Kansas City ocupó el puesto 15 en anotaciones durante la temporada regular y se colocó en 16º en yardas. Según los datos de SumersportsSe sentaron el 11 en EPA/Play. La única gracia salvadora llegó a finales de Downs (No. 5 EPA/Rango de juego).

Esas luchas se pueden atribuir a una multitud de cosas. Claro, el mismo Mahomes no era tan agudo como de costumbre. Sin embargo, es difícil culparlo demasiado, dadas las circunstancias. La ausencia de los jefes de un tackle izquierdo confiable, así como el continuo declive del ala cerrada Travis Kelce y amplio Rashee ArrozLa grave lesión en la rodilla, hizo que la vida fuera desafiante. Kansas City jugó el juego con los controles deslizantes de dificultad subieron.

Ahora, la salud está principalmente del lado de los Chiefs. En algún momento de la temporada, se espera que Mahomes tenga un complemento completo de talento a su disposición. Solo una dolencia imprevista o una suspensión de arroz puede alterar eso. En el tackle izquierdo, novato Josh Simmons ya está haciendo un nombre. Es un iniciador proyectado y no tiene escasez de exageración. La mejora muy bien podría estar en el horizonte.

Mahomes, hambriento como siempre, está a la cabeza de la manada.