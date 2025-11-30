Un experto de la NFL filtra detalles de Pete Carroll después de que los Raiders despidieran a Chip Kelly

El Asaltantes de Las Vegas cayó a 2-9 después de una derrota por 24-10 ante el marrones de cleveland en la Semana 12, con la ofensiva luchando una vez más por encontrar ritmo. Esta temporada, la unidad ha tenido un desempeño consistentemente inferior, ubicándose cerca del final de la liga en puntuación.

En cinco de sus últimos siete juegos, Las Vegas no logró alcanzar los 20 puntos, lo que lo llevó a una racha de cinco derrotas consecutivas. En medio de problemas ofensivos en curso, los Raiders anunciaron el 23 de noviembre que se habían separado del coordinador ofensivo Chip Kelly.

Desde la partida de Kelly, han comenzado a surgir informes que destacan la desorganización de las jugadas que plagaron la ofensiva de los Raiders.

El 29 de noviembre El experto de la NFL Ian Rapoport informó, citando fuentes, que quienes analizaron la ofensiva y quienes prepararon planes de juego contra ella esta temporada sienten que Kelly no estaba realmente manejando su propio sistema.

Además, la información de Rapoport revela que el enfoque era completamente diferente a todo lo que había ejecutado antes.

“Los coordinadores defensivos compararon la ofensiva de los Raiders esta temporada más con la ofensiva de Shane Waldron con el halcones marinos «En 2023, el último año de Carroll con Seattle», escribió Rapoport. «Las faltas creativas características de Kelly habían sido dramáticamente limitadas.

«En cambio, la combinación de los esquemas de Seattle y Las Vegas se inclinó mucho más hacia el esquema de la zona central que favorece a Carroll. Un oponente anterior incluso hizo que su equipo de cazatalentos preparara tarjetas basadas en jugadas de Seattle del pasado bajo Carroll, dicen las fuentes».

Los Raiders tienen más filtraciones sobre cuestiones ofensivas

Este informe de Rapoport sigue las anécdotas recientes del experto de la NFL Tom Pelissero de la época de Kelly como coordinador ofensivo con los Plata y Negro, destacando varios momentos que rascan la cabeza.

«Parecía que a partir de la Semana 2, los equipos se pusieron al día con lo que estaban haciendo los Raiders». Pelissero dijo en la edición del 26 de noviembre de “The Rich Eisen Show”. “Y hay todo tipo de historias diferentes, Rich, sobre la disfunción de la ofensiva de los Raiders.

«Hubo ocasiones en las que me dijeron que Chip Kelly estaba fallando repetidamente en las jugadas. Por ejemplo, marcando un movimiento en una jugada, de modo que los receptores estaban a la izquierda, no a la derecha, y se olvida de decirlo. Geno Smith va a la línea de golpeo pensando: ‘Esto no se ve bien,‘ mientras intentan ejecutar la obra. Incluso sucedió en una tercera oportunidad en el juego del otro día”.

Las Vegas tuvo muchos problemas a la ofensiva

Pelissero le dijo a Eisen que Kelly arruinando una jugada fue sólo un ejemplo de las luchas más amplias de la ofensiva.

“En varias ocasiones, me dijeron que Chip convocó una jugada que no estaba en el plan de juego o no estaba instalada en absoluto,“ añadió Pelissero. «Cosas así sucedieron. No eres productivo. Ya es suficiente, no necesitabas excusas adicionales. Pero surgieron muchos problemas en los juegos que un buen equipo simplemente no puede superar. No tenían suficiente talento».

En lo que sería el último partido de Kelly con los Raiders, Las Vegas se apoyó en gran medida en el juego aéreo. Smith completó 30 de 44 para 285 yardas y un touchdown contra los Browns. Pero ese enfoque tuvo un precio: la línea ofensiva permitió 10 capturas.

Incluso con Smith expresándose, los Raiders lograron sólo 10 puntos, extendiendo su racha de derrotas a cinco juegos. Ahora, Las Vegas cuenta sobre Greg Olson para liderar su ofensiva desde la Semana 13 hasta el final de la temporada. Olson será el coordinador ofensivo interino y su primer partido será contra el Cargadores de Los Ángeles.