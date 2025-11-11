Un experto de la NBA da pistas sobre el futuro de Anthony Davis después de que los Mavericks despidieran al gerente general

El Mavericks de Dallas están de nuevo en crisis. El propietario del equipo, Patrick Dumont. despedido El gerente general Nico Harrison el martes, una medida ampliamente vista como un intento de estabilizar una franquicia que aún se tambalea por la decisión de canjear. Luka Doncic – y el futuro incierto de Antonio Davis ahora cobra gran importancia.

El despido de Harrison se produce en medio de un desastroso comienzo de temporada de 3-8, con Davis fuera de juego durante los últimos seis juegos debido a una lesión en la pantorrilla. El gran hombre de 32 años fue la pieza central del paquete de devolución que los Mavericks recibieron del Lakers de Los Ángeles a cambio de Dončić, la antigua piedra angular de la franquicia.

Rich Paul y Patrick Dumont mantienen estrechos vínculos

Según la agencia con sede en Dallas El experto de la NBA Marc SteinEl agente de Davis, Rich Paul, ha desarrollado una “fuerte relación” con Dumont desde el exitoso intercambio. «Están en contacto regular», añadió Stein.

Esa conexión podría jugar un papel fundamental en la configuración del futuro de Davis en Dallas, especialmente después de la repentina reestructuración de la directiva.

La audaz visión de Harrison de emparejar a Davis con Kyrie Irving ha fallado temprano debido a las lesiones, lo que genera dudas sobre si el próximo gerente general de Dumont mantendrá la fe en la superestrella propensa a las lesiones o girará hacia la reconstrucción en torno al talento joven del equipo.

Una apuesta que salió mal

Cuando Harrison adquirió a Davis en febrero pasado, describió el movimiento como una apuesta de ganar ahora que podría sostener la competitividad de Dallas en el corto y mediano plazo.

“Si emparejas [Davis] Con Kyrie y el resto de los muchachos, encaja con nuestro marco de tiempo para ganar ahora y en el futuro”. harrison dijo entonces. «El futuro para mí es dentro de tres o cuatro años. Dentro de diez años, no lo sé; probablemente nos enterrarán a mí y a J.[ason Kidd] para entonces. O nos enterraremos nosotros mismos”.

Harrison no tuvo que esperar tanto. Mientras Dallas atravesaba una racha de seis derrotas consecutivas, los fanáticos locales comenzaron a gritar “¡Despidan a Nico!” en el American Airlines Center, creando una atmósfera insostenible que finalmente llevó a Dumont a hacer el cambio.

Los problemas de lesiones aumentan para Davis

La durabilidad de Davis ha sido un tema recurrente a lo largo de su carrera, y su tiempo en Dallas no ha sido diferente. Desde que se unió a los Mavericks, jugó sólo nueve partidos la temporada pasada debido a una distensión en el aductor, y luego se sometió a una cirugía de retina en el ojo derecho durante la temporada baja.

Esta temporada, Davis ingresó al campo de entrenamiento con 15 libras más, pesando 268 libras, según El Atlético.

analista de ESPN Richard Jefferson especuló que el peso añadido podría haber contribuido a su último revés.

«¿Cuántas veces hemos visto jugadores llegar al campamento con sobrepeso y luego lidiar con lesiones en la pantorrilla o la parte inferior de la pierna?» jefferson dijo en el Podcast de viaje por carretera. «Si me dijeras que en ocho partidos Anthony Davis tendría dolor en el tendón de Aquiles, lo creería».

La ironía no ha pasado desapercibida para los fanáticos de los Mavericks: las mismas preocupaciones condicionantes que alguna vez persiguieron a Dončić ahora siguen a Davis.

Déjà Vu en Dallas

Los Mavericks cambiaron a Dončić la temporada pasada para escapar de lo que consideraban un ciclo recurrente de lesiones e inconsistencia. La directiva de Harrison creía que Davis aportaría protección de llanta, dureza y durabilidad de élite. En cambio, el equipo se ha encontrado nuevamente en la misma situación, solo que con menos activos y una plantilla más reducida.

La flexibilidad del tope salarial de Dallas es limitada y la organización ya no controla sus propias selecciones de primera ronda de 2027 a 2030, una consecuencia de los cambios que hizo Harrison para fortalecer la plantilla en torno a Dončić.

¿Qué sigue para Dallas?

De acuerdo a Bobby Marks de ESPNHarrison completó 16 intercambios durante su mandato, dejando solo siete jugadores de la lista del campeonato de la Conferencia Oeste de 2024: Irving, Daniel Gafford, PJ WashingtonDereck Lively II, Jaden Hardy, Dwight Powell y Dante Exum.

Con las estrellas veteranas Davis (32) e Irving (33) lidiando con problemas de durabilidad, el próximo líder de la directiva de los Mavericks enfrenta una decisión decisiva: mantenerse comprometido con un enfoque de ganar ahora o girar hacia la reconstrucción alrededor de la primera selección general. Bandera de Cooper.