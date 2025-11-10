Un estudio revela que muchos planetas son destruidos cuando sus estrellas se convierten en gigantes rojas







A medida que estrellas como el Sol agotan su hidrógeno, comienzan a expandirse y enfriarse, transformándose en gigantes rojas. En el caso del Sol, se espera que este cambio dramático se produzca en unos cinco mil millones de años. Los científicos creen que esta expansión podría destruir MercurioVenus y posiblemente la Tierra, pero hasta ahora hay poca evidencia directa que confirme exactamente cómo ocurrirá o si esto sucederá.

Ahora, un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Warwick y la UCL ha arrojado nueva luz sobre el destino de los planetas que orbitan alrededor de estrellas envejecidas. Al analizar casi medio millón de sistemas estelares cercanos, el equipo buscó comprender con qué frecuencia los planetas sobreviven cuando sus estrellas anfitrionas se convierten en gigantes rojas.

Sus hallazgos muestran que los planetas son mucho menos comunes alrededor de estrellas en esta última etapa de la vida, lo que sugiere que muchos mundos en órbita cercana probablemente sean destruidos a medida que sus estrellas se expanden, lo que ofrece una fuerte evidencia observacional de este dramático desaparición planetaria. Este fenómeno ha sido debatido en teoría durante mucho tiempo, pero ahora el impacto se puede observar directamente en una gran población de estrellas.

