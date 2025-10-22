Un estudio encuentra que los jóvenes todavía aman las películas, pero quieren menos sexo

El Centro para Académicos y Narradores de UCLA publicó su informe anual Adolescentes y pantallas informe Miércolesarrojando información reveladora sobre los gustos y preferencias de los jóvenes consumidores de medios. El informe de este año se titula “Get Real: Relatability on Demand”, ya que los hallazgos muestran que los adolescentes y los jóvenes anhelan relacionabilidad y representación auténtica a través de una gran variedad de métricas en su relación con los medios.

El estudio encuestó a 1.500 estadounidenses de entre 10 y 24 años sobre sus hábitos y preferencias de consumo de medios. La muestra reflejaba proporcionalmente la población de la Generación Z de los Estados Unidos en términos de diversidad racial, étnica, de género, sexual, de capacidad, económica y geográfica. Las respuestas se recopilaron entre el 13 y el 25 de agosto.

Si bien las respuestas fueron tan diversas como los adolescentes encuestados, de los datos surgieron algunas tendencias distintas. En particular, parece que la juventud estadounidense se siente más atraída por los medios tradicionales de lo que cabría esperar, pero que aún pueden surgir experiencias sociales del consumo de películas y televisión. Según el estudio, el 53% de los jóvenes estadounidenses hablan más sobre películas y programas de televisión con amigos que sobre el contenido que ven en las redes sociales.

La Generación Z muestra una clara preferencia por la animación. El porcentaje de adolescentes que prefieren contenido animado a acción en vivo aumentó del 42% el año pasado al 48,5% este año. Y no fueron sólo los adolescentes más jóvenes. Casi el 48% de los encuestados entre 19 y 24 años también prefirieron la animación.

Además, el tipo de contenido preferido que los encuestados eligen ver con sus amigos son las películas antes que los videojuegos y los conciertos, y los adolescentes dijeron que “Ir a ver una nueva película al cine” sería la actividad de fin de semana mejor clasificada por segundo año consecutivo (es decir, si el costo no fuera un factor).

Evidentemente, los jóvenes todavía quieren ir al cine, compartir la experiencia común con sus amigos y hablar sobre lo que vieron. En consecuencia, el 57% de los encuestados dice que ve los medios tradicionales (películas y programas de televisión) más de lo que suponen las generaciones mayores.

Pero miran de manera diferente: casi el 80% de los encuestados dijeron que a veces, la mayor parte del tiempo o siempre ven programas de televisión y películas en YouTube o TikTok en lugar de en la televisión o en los cines.

El énfasis en la amistad y las experiencias comunes se extiende a las preferencias narrativas de los encuestados. El 32% dijo que lo que más quería ver en la pantalla eran historias identificables, más que historias de fantasía o aspiracionales. Lo que más querían era ver historias sobre “personas con vidas como la mía”.

El grupo demográfico de 14 a 24 años también mostró preferencias significativas por las historias sobre amistades. Específicamente, el 59,7% dijo que «quiere ver más contenido donde las relaciones centrales sean las amistades», el 54,1% dijo que quería ver «representaciones de personajes que no están interesados ​​en relaciones románticas en ese momento», el 54,9% quería ver más «amistades de diferentes géneros» en la pantalla y el 49% dijo que quería ver más «amistades del mismo género». Dentro de esas amistades en pantalla, los encuestados también mostraron un deseo de ver una “resolución saludable de conflictos”.

Fomentando estos deseos saludables, el romance ocupó el tercer lugar en una lista de temas que los jóvenes querían que se exploraran en la pantalla y el 60,9% dijo que quería ver las relaciones románticas representadas como “más sobre la amistad entre la pareja que el sexo”. El 48,4% dijo que hay “demasiado sexo y contenido sexual en la televisión y las películas”. Las relaciones tóxicas y los triángulos amorosos también se encuentran entre los tropos más aburridos o poco interesantes para los espectadores jóvenes.

Durante décadas, Hollywood ha recurrido a los mercados de adolescentes y adultos jóvenes como árbitros de los gustos modernos y de moda, y durante el mismo tiempo ha tratado de apaciguar a esa multitud con películas y programas centrados en el sexo y el escándalo. Consideremos “Where The Boys Are” de los años 1960, “Porky’s” de los años 1980, “American Pie” de 1999 y “Superbad” de 2007; todas son películas por excelencia para sus respectivas generaciones de adolescentes, y cada una es cada vez más atrevida.

Ahora las mareas están cambiando. Las respuestas principales a «¿Cuál es tu programa o película favorita?» incluir «Cosas más extrañas”, “Miércoles”, “Bob Esponja” y “Spider-Man”.

Contrariamente a los estereotipos, este estudio sugiere que los jóvenes quieren ir al cine, todavía ven películas y programas de televisión y están ansiosos por hablar con sus amigos sobre las cosas que ven. Sin embargo, en cuanto al contenido dirigido específicamente a ellos, no están tan interesados ​​en historias de amor o cosas que parecen estar fuera de su alcance. Quieren identificabilidad, autenticidad y representaciones de relaciones resonantes arraigadas en valores duraderos.

Junto con el informe, el Center for Scholars & Storytellers celebra su Cumbre Teens & Screens el jueves en UCLA. El productor y director Greg Berlanti será honrado con el primer Premio de Impacto Social que lleva su nombre.