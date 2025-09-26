Un estudio elegante y esquivo de personaje argentino

El salto se filma en un tiro largo y frío que casi no notaría que sucediera, si no fuera por el brillante abrigo de Aquamarine del jersey, arrojándose de un puente peatonal ocupado en Ginebra invernal, cayendo como un ardiente Pin en las aguas de Rhône de la helada debajo. Ella es Lina (Isabel Aimé González Sola), una diseñadora de moda argentina talentosa en la ciudad para recibir un premio que no significa nada para ella. En los primeros minutos de Milagros MumenthalerEstudio de carácter elíptico de Airdily «Las corrientes«, Ya la hemos visto tirar el vidrio Tchotchke en la basura del baño y salir de la ceremonia para calmar las calles, antes de intentar suicidarse con un movimiento tan repentino y fluido, te preguntas si es un capricho.

Inicialmente, nada tiene mucho sentido en «The Currents», y Mugenthaler, un cineasta de argentina suiza distintivamente talentosa que ganó el primer premio en Locarno con su debut en 2011 «Back to Stay», no tiene mucha prisa por aclarar el orden claro y transparente del estado de la mental de su heroína. Lina, después de todo, no se ha descubierto, y esta película paciente, intuitiva y de estilo de arresto prefiere no ser varios pasos de su protagonista, a menudo asumiendo su punto de vista sobre un mundo que se ha deslizado fuera de la alineación con sus expectativas, y con las expectativas de ella de otros.

El resultado es fascinante e intratable, una entrada en la rica tradición del cine de retratos femeninos deconstruidos que patina ambiciosamente a lo largo de un espectro tonal y estilístico entre «Marnie» de Hitchcock y «Safe» de Todd Haynes. No todos los giros laterales de Mugenthaler producen descubrimientos satisfactorios, y «las corrientes» se vuelven menos interesantes cuando busca motivaciones interiores más ordenadas hacia su tercer acto. Pero esto está impresionantemente compuesto, busca un cine de alta arte, elevado por su meticulosa construcción formal de textura seda, y es probable que sea la más ampliamente distribuida de las tres características de su Helmer hasta la fecha después de su estreno en la competencia de la plataforma de Toronto, con otras citas de festivales en San Sebastián, Busan y la Slate principal de Nueva York.

No vemos a Lina rescatada del agua, solo un disparo de ella entrando enérgicamente en el vestíbulo de su hotel de lujo en una manta de emergencia de aluminio, y cuando regresa a su cómodo apartamento en Buenos Aires, donde su guapo hotshot esposo Pedro (Esteban Bigliardi) y adorable, adorable, Sofía, Sofía (Emma Fayo Duarte), está esperando su vez, es como si el Incidente Cryttic. Salvo por un efecto posterior clave: ahora afectado por un miedo extremo al agua, Lina hace todo lo posible para evitar bañarse, fingir bienestar mientras su piel se extiende en erupciones variadas, y su brillante mane de cabello se vuelve lank y grasosa.

Considere una versión menos enigmática y más autoinfligida de la misteriosa alergia ambiental que afecta a la esposa y una madre perfecta de Julianne Moore en «segura», y también juega en los nervios deshilachados de Lina, exponiendo inseguridades múltiples y una perseguida sensorial debilitante de cada espacio de cada espacio, así que no es algunos, así como no es así. Diseño de sonido intrincadamente en capas y amplificado selectivamente (a veces fusionado con exuberantes y lamiendo intrusiones de la música clásica) de vivir totalmente en su propia cabeza en algunos puntos, y disociativamente en otras, hasta el punto en que Lina comienza a verse desde una distancia, un extraño idéntico a través de una ventana de la tienda de vidrio. Es un detalle fugaz y noir-ish que sigue la languidez siniestra del ritmo de la película, y las texturas extrañamente suaves y los ricos acentos de pintura de aceite de la lente del DP Gabriel Sandru, lo que sugiere brevemente una realidad agrietada en dos.

La hidrofobia de Lina, entonces, no es el foco de «las corrientes», sino una de las muchas condiciones de colisionamiento que lleva su vida interior a una interrupción desconcertante, ya que su esposo perplejo, hija frustrada y otros amigos y asociados menos atentos miran desde las líneas secundarias psicológicamente distantes. Cuanto más pasamos en su compañía opaca pero vulnerable: la actuación de González Sola favorece constantemente la serenidad desconcertante, la hirizina sobre la tics nerviosas, desquiciadas, cuanto más sentimos no hay un gran misterio aquí, solo una mujer que cae detrás del ritmo de una vida a la vez privilegiada y está enérgica con las obligaciones domésticas y profesionales domésticas y profesionales. (En una escena encantadora y penetrante, la observación de la cena de Sofía de que Lina nunca cocina comidas como lo hacen las madres de sus amigos es inocente y despiadado).

Por lo tanto, es una ligera vergüenza que, en una trama secundaria que ve a Lina profundizar en su propia historia familiar cerrada, el guión de Mugenthaler exagera un equipaje personal que ya se ha vuelto brillante implícito. «The Currents» es más emocionante cuando deja a su audiencia para flotar en la incertidumbre, o en las corrientes laterales oblicuas, como en una secuencia hermosa y desorientadora donde, desde la cumbre similar al faro de su edificio de apartamentos, Lina parece ganar alguna forma de segunda vista, observando omniscadamente las rutinas privadas de otras mujeres en su órbita, y para un momento de vivienda a través de ellos.