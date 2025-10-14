Un estudiante de secundaria en Takalar admite que ASN lo golpeó, ¡este es su destino!

Takalar, VIVA – Denuncia de presunto abuso de una persona alumno 14 años en Takalar Regency, Sulawesi del Sur, que presuntamente fue perpetrado por miembros del Aparato Civil del Estado (ASN), hasta ahora no ha habido claridad sobre el manejo del incidente por parte de la policía local.

La víctima con las iniciales NH, un estudiante de secundaria de clase II, admitió que fue abusado por un ASN el 20 de septiembre de 2025. Dijo que el incidente comenzó cuando estaba sentado con un amigo en un parque de la esquina, Kalabbirang Village, Pattallassang District, Takalar Regency. Poco después, el hijo del perpetrador se acercó a ellos.

«No mucho después, el perpetrador vino inmediatamente y me golpeó porque pensó que yo era quien se había llevado a su hijo. Aunque nunca lo hice», dijo NH, el martes (14/10/2025).

ilustración de lucha/violencia

NH admitió que el agresor lo golpeó con un casco y lo golpeó en la espalda. Intentó abandonar el lugar, pero el perpetrador volvió a enfrentarlo frente al Café Onha.

«Allí me detuvieron, luego me abofetearon y me insultaron con palabras duras. El perpetrador me llamó hijo de una prostituta», explicó NH.

El acto de golpear al estudiante fue incluso presenciado por un oficial de policía de servicio en la Policía Regional de Sulawesi del Sur.

Después del incidente, la víctima y su familia acudieron a la policía de Takalar para realizar una denuncia. Sin embargo, según NH, el agente rechazó el informe.

«Al día siguiente regresé a la comisaría de Takalar, el 21 de septiembre de 2025 para ser precisos, y en ese momento finalmente se recibió mi informe», dijo.

Hasta el martes (14/10/2025), la familia de la víctima admitió que no habían recibido novedades ni seguimiento del informe. Esperan que la policía pueda dar seguimiento inmediato a este caso para que se haga justicia para la víctima.

Los intentos de confirmar con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Takalar (KBO) a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp no ​​obtuvieron respuesta. Algo similar también sucedió cuando el editor intentó contactar al jefe de policía de Takalar, AKBP Supriadi Rahman, pero hasta que se publicó esta noticia no hubo respuesta. (Idris Tajannang/tvOne/Takalar)