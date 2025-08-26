Un espacio Odyssey ‘todavía aguanta

A pesar de ser hecho hace casi 60 años, Stanley Kubrick‘S «2001: A Space Odyssey» todavía se mantiene.

Sus innovadores efectos especiales inspiraron a George Lucas, James Cameron, Christopher Nolan y más. El impacto cultural se puede ver en «Blade Runner» e incluso en el trabajo de David Bowie. La película es una experiencia asombrosa, desde su secuencia «Dawn of Man» hasta su final. En el medio, hay naves espaciales y HAL, la computadora súper inteligente que estaba muy por delante de su tiempo. Kubrick tenía IA en la pantalla antes de que fuera un término.

Hablando sobre el impacto de la película, el productor ejecutivo David S. Goyer calificó sus logros técnicos como «increíbles».

Goyer se unió a la director de fotografía Nicole Hirsch Whitaker en una conversación en la serie de proyección Variety 120 presentada por Barco, un programa de verano organizado por Jazz Tangcay que celebra el 120 aniversario de Variety al mostrar películas icónicas, incluidas «All About Eve» y «The Wizard of Oz».

Goyer explicó los antecedentes de cómo Kubrick hizo la película junto con la novela de Arthur C. Clarke y cómo no se pudo lanzar antes de la película. Goyer dijo: «Hay detalles en la novela que no están en la película porque Kubrick siguió cortando las cosas. Después del lanzamiento inicial, Kubrick cortó otros 17 minutos de escenas terminadas de la película, y posteriormente su asistente quemó los negativos».

Esos negativos nunca se volvieron a ver.

Whitaker fue presentado a «2001: A Space Odyssey» mientras estaba en la escuela, lo había estudiado y aprendió cómo Kubrick era práctico en cada departamento. Sus profesores explicaron cómo el cineasta no era solo el director. «Era el diseñador de producción, era el director de fotografía. Así que todos los que estaban allí con él estaban en su mundo y trabajaban con él. Y aunque era muy colaborativo, también tenía su huella en todo».

A pesar de haber sido nominado para 13 premios de la Academia por más de cinco décadas de trabajo, Kubrick solo se fue con una victoria. Fue para los mejores efectos visuales Oscar en 1969 para «2001: A Space Odyssey».

El asombroso amanecer de la apertura del hombre fue un logro innovador y usó una proyección delantera para disparar. En ese momento, era el proyector frontal más grande jamás hecho. Los actores eran mimes que estaban disfrazados, mientras que las placas de fondo fueron filmadas en África. Goyer dijo: «Se proyecta desde el frente en un espejo».

Whitaker continuó diciendo que, si bien el cine ha evolucionado desde entonces con la etapa de volumen, la secuencia sigue siendo un momento innovador en el cine. «No puedes disparar disparos anchos en el volumen. No podrías hacer esto».

Goyer agregó: «Todo lo que hizo, nadie volvería a hacer. Por eso se ve tan increíble».

Además de las sorprendentes imágenes, Kubrick puntúa la banda sonora de la película con señales de música clásica. Pero para aumentar aún más las opciones en negrita, Kubrick usaría largos tramos de silencio, que se suman a la tensión de la película. Goyer dijo: «Si piensas que se desarrollaría una película típica, cuando un miembro de la tripulación muera, también harías que los actores restantes digan:» Oh, Dios mío «, y habría música triste. Habría historias de fondo». Boyer continuó diciendo: «Simplemente tomó todas las reglas de cine existentes y solo dijo: ‘Jódete'».

Whittaker señaló que la representación del espacio de Kubrick era intrigante. «¿No te preguntas cómo sabía que ese espacio sería así y tan silencioso?»

Mira el video de arriba.