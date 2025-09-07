Un escaparate para la estrella de ‘Rings of Power’ Robert Aramayo

Basado en la vida real del activista del síndrome de Tourette, John Davidson, quien toma un crédito ejecutivo aquí «,»Lo juro«Es una película biográfica sobre un hombre que llegó a la mayoría de edad en la Escocia de la década de 1980 en un momento en que el síndrome de Tourette fue mal entendido y apenas reconocido, lo que lo llevó a experimentar todo, desde dificultades hasta la horrible violencia física.

El «I» en «I Swear» es interpretado por la estrella de «The Rings of Power» Robert AramayoMientras que la segunda parte del título es una obra de teatro sobre los improperios involuntarios provocados por la condición de su personaje, así como un juramento con el que tiene problemas en una escena clave de la corte. Escrito y dirigido por Kirk Jones («Waking Ned Devine»), la película lucha con entusiasmo y sobre todo con éxito con las posibles dificultades de hacer un proyecto divertido pero respetuoso sobre una condición que a veces se presta a la risa, incluso cuando causa estragos en la vida de Davidson de manera seria.

Nos presentan a Davidson en Edimburgo en 2019, recibiendo un honor de la Reina. Él grita: «Joder a la reina», pero no es antimonárquico encubierto. Es uno de los quizás cientos de tics y exclamaciones potencialmente mortificantes que veremos de él en el transcurso del tiempo de ejecución de dos horas.

La película luego rebobina a 1983, donde conocemos a John, John, interpretó en una actuación afectante del joven Thesp Scott Ellis Watson como un niño en la cúspide de la adolescencia que ni siquiera tiene un nombre para su condición todavía, mucho menos cualquier compasión o comprensión de los adultos en su vida, cuyas respuestas van desde inútiles hasta abusivas. La película no hace sus golpes aquí: aunque está claro que el síndrome de Tourette era esencialmente desconocido, es obvio que algunas respuestas son humanas y otras no. La ignorancia no se retrata como una excusa.

Como el adulto Davidson, Aramayo ofrece una representación perfecta de un tipo que equilibra el deseo de llevar una vida normal con el conocimiento de que simplemente no es posible. Esa necesidad de vivir de manera que otros dan por sentado lo llevan a situaciones que sabemos que van a ir mal para él, y existe una tensión genuina al no saber si va a ser un caso de los relativamente inofensivos (afirmando haber eyaculado en el té durante una entrevista de trabajo, por ejemplo) o la increíblemente peligrosa (acumular a los hombres borrachos en un club nocturno escocés).

Esta sensación de peligro también se extiende a quienes lo rodean: sus tics físicos significan que, además de sentirse constante de suspenso sobre si Davidson estará bien, la audiencia también se encuentra en alerta máxima en nombre de quienes lo rodean. Aramayo hace un buen trabajo que retrata a alguien que es vulnerable y, sin culpa por su cuenta, potencialmente peligrosa.

Maxine Peake, Shirley Henderson y Peter Mullan están presentes para prestar a sus veteranos pedigríes de actuación a tres roles secundarios: Henderson como la madre real de John, Peake como una madre solidaria y Mullan como una figura paterna comprensiva (Steven Cree en un rol más pequeño interpreta a la verdadera papá de Davidson). Henderson en particular se destaca, aprovechando al máximo su capacidad para transmitir una mezcla finamente equilibrada de furia venenosa mezclada con una sensación de víctima. Hay una sensación de que el personaje siente que el Tourette de Davidson le está sucediendo, personalmente, incluso más de lo que es para él.

Esta es una película relativamente tradicional del tipo que el mercado cinematográfico del Reino Unido estaba haciendo por la docena en los años 90 y principios de la década de 2000: guapos columnas con un ángulo social subyacente, a veces basado en una historia real, ya sea que ese ángulo fuera de desempleo («el Monty completo»), ballet para niños («Billy Elliot») o Leukemia («Calendar Girls»).

Esas películas fueron grandes éxitos, pero no tuvieron que lidiar con algunas de las preguntas de representación e identidad que se pueden plantear hoy. Aramayo no vive con el síndrome de Tourette, pero la lista no puede ser de los actores que lo son. En cualquier caso, es difícil imaginar a cualquiera que vea «Yo lo juro» y que sienta que hay una mejor versión de la actuación de Aramayo: es tan bueno que hace el caso de manera completamente convincente que este es su papel para jugar.