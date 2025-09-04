Un escaparate agradable para una adorable Carmen Maura

La casa de un hombre es su castillo, pero son hombres para ti, haciendo que todo sea un poco más grande de lo que es. La casa de Maria Angeles es solo su hogar, y ella atesora su acogedora modestia. Un apartamento llorado por el sol en el vivo y diverso centro histórico de Tánger, ha pasado 40 años haciéndolo meticulosamente y caracteralmente el suyo, desde los geranios efusivamente escarlados en su balcón hasta las cucharas de madera lástima en su cocina. Aunque está un poco sola en la viudez, las paredes de color al atardecer y cubierto de fotos del piso le dan consuelo y una especie de compañía, algo que la hija autorientada de Maria Angeles no entiende. Pero «Calle Málaga» hace. Maryam TouzaniEl drama gentil y tostado de la vida posterior es una oda a los espacios físicos que nos sostienen, y bastante ganadores como tal.

También es una oda, aún más ganadora, a la presencia de pantalla infatigable de Carmen Maura. Las características expresivas y de ojos de platillo de la veterana estrella española ayudaron a definir la obra de un Pedro Almodóvar desde sus experimentos de principios de la década de 1970 hasta «Volver» de 2006, pero desde entonces no ha encontrado como una directora colaboradora generosamente obsesionada. Un gran servicio suave que no está dispuesto a desafiar a su audiencia, o incluso a su estrella, «Calle Málaga» no es un trabajo de Almodóvar. Pero es la exhibición líder más destacada y dedicada que Maura ha tenido en años, y una que lleva con su invaluable marca de carisma internamente iluminado y no enseñado.

Touzani, el escritor y director marroquí que exhibió un toque seguro y amigable con la audiencia con su drama queer de 2022 «The Blue Caftan», sabe exactamente lo que tiene en Maura, exactamente cómo colocarle la cámara y exactamente cuánto para mantenerse fuera de su camino. El resultado es un vehículo estrella sincero pero con precisión, fácil de lado, pero con solo un pequeño bulto en su garganta, que debería ser ampliamente adoptada por los clientes artificios mayores, después de un festival que comienza con un estreno en la sección de atención recientemente creada de Venecia. Las ventas internacionales ya han sido sorprendentemente rápidas.

Las tarjetas de título introductorias ofrecen una historia en maceta de Tánger, una ciudad en la costa más septentrional de Marruecos a solo un corto viaje en ferry de España, y cómo esa proximidad lo convirtió en un centro para los españoles que huyen de la dictadura francoista en la década de 1930. La hija de dos de estos inmigrantes, Maria Angeles (Maura) ha vivido en Tánger toda su vida, y prospera con su vibrante energía intercultural: las primeras escenas muestran su exuberante que se estremece en su calles empedradas, charlando animadamente con los comestibles locales y los vendedores de especias, y cocinando una tormenta en su cocina latina burbujeando en su jugador de discos de vintage. A pesar de la muerte de su esposo hace algunos años, se parecen a los años dorados, muy dorados, tan brillantes por DP Virginie Surdej, a lo que aspira casi todos.

Menos vendido en los encantos de Tánger es la única niña de Maria Angeles Clara (Marta Etura), una enfermera agitada de mediana edad que se fue hace mucho tiempo para las luces europeas más brillantes de Madrid. Maria Angeles está encantada cuando Clara aparece para una rara visita. Menos cuando se entera de la razón detrás de esto. Con dinero apretado después de un desagradable divorcio, Clara tiene la intención de vender el apartamento de su madre, que su difunto padre dejó a su nombre, a cuestión de semanas. Las opciones de Maria Angeles son mudarse con su hija en España, o aceptar un lugar en el hogar de ancianos estatal local: demasiado casada para Tánger para irse, ella toma la última opción, aunque pronto queda claro que no encaja. condimento).

Sin hogar después de inscribirse impulsivamente fuera de la institución, Maria Angeles eclosiona un plan para ponerse en cuclillas en secreto en su amado apartamento. Se ha vaciado para la venta, pero ella habla de las antigüedades locales Abslam (Ahmed Boulane) para que le devuelva sus muebles con vendido, y pronto lo encantan en un romance tentativo.

Esa es más o menos el alcance de la trama en el guión de Touzani, escrita en colaboración con su esposo, productor y compañero cineasta Nabil Ayouch («Casablanca Beats»), que procede a costar en un sentido alegre de la comunidad y la genialidad general de Maria Angeles como carácter. Este no es un drama tan rico o socialmente consciente de la última mujer como, por ejemplo, el «Acuario» de Kleber Mendonça Filho, que «Calle Malaga» se asemeja vagamente en las premisas, aunque es un asunto completamente más ligero y más impulsado por la personalidad.

La actuación de Maura hace que Maria Angeles sea tan magnética y excéntrica, práctica terrenal en algunos asuntos, vertiginosamente irracional en otros y simpatizamente con una fiel a sí misma en todos los frentes, que todos los otros personajes de la película quieren detalles y texturas en comparación. Clara, en particular, es una píldora implacablemente agria, y el guión podría desempacar su relación madre-hija amorosa pero tensa con un poco más de matices. Un exceso de ambigüedad, por otro lado, escupe ligeramente el final abrupto e infalible de la película, donde «Calle Málaga» sería mejor seguir sus instintos que llenan multitudes, y siguiendo la dicha de su adorable heroína en el proceso.